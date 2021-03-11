Инфляция продолжает разгоняться, но индексировать зарплаты, пособия, стипендии не будут. Поясняем почему

В феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет, а годовая инфляция разогналась до 8,7%. При этом власти не будут индексировать пенсии и зарплаты. В Минтруда пояснили почему.

Минимальную зарплату, которая сейчас составляет 400 рублей, индексировать за февраль не намерены. Власти также не будут индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.

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Причина — индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.

«Индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий, — уточняют в Минтруда. — Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2021 года не подлежат».

В последний раз в Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников, пособие по безработице, некоторые стипендии в январе этого года — за декабрь прошлого. Причина — разогнавшаяся инфляция.

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жёстко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на социально значимые товары в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял, что в целом прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на этот год также запланирована инфляция в 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что отразилось на ценах в рознице.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.