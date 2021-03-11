До Беларуси добрался более заразный британский штамм коронавируса

В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19. Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщает TUT. BY со ссылкой на телеграм-канал Минздрава.

Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у приехавших из-за границы — Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории страны.

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Ранее сообщалось, что британский штамм заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения, по предварительным выводам, он отличается большей летальностью.

Как отметила Елена Гасич, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, «в образцах выявлена делеция в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для британского варианта вируса. Результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в 4 пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для британского варианта вируса. Для подтверждения циркуляции на территории Беларуси новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к британскому варианту».

Развитие пандемии COVID-19 обусловлено в том числе проблемой изменчивости возбудителя. Этот феномен хорошо известен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам. Для профилактики этого явления необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений генома возбудителя, придерживаться физического дистанцирования и проводить вакцинацию.

Напомним, что новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7, был обнаружен в мире осенью 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения британского варианта штамма коронавируса.