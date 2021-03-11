Определились победительницы конкурса блинов. Посмотрите, кто выиграл

В четверг, 11 марта, завершился конкурс блинов, посвящённый Масленице-2021. Организаторы конкурса — газета «Кур'ер» и «КХП-Трейд» — вместе с читателями выбрали четырёх победителей.

Сотрудники газеты «Кур'ер», которые пробовали блины участниц, определили двух победительниц — это Александра Кривец и её блинчики с капустой и Екатерина Ивашкевич и её блинчики с икрой.

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«КХП-Трейд» выбирали победителя по креативному оформлению блюда. И это Валентина Жук и её кукла из блинов.

Четвёртого победителя выбрали читатели. И вышло так, что большинство проголосовали за Валентину Жук и Екатерину Ивашкевич, которые и так стали победителями. В связи с этим четвёртым победителем стала Юлия Левицкая и её блины с яблоком.

Награждение победителей состоится в понедельник, 15 марта, в 11 часов в редакции газеты «Кур'ер» (улица Ленина, 128). Ждём участников в 10 часов 50 минут. Мы благодарим всех за активность и участие.

Партнёр конкурса — «КХП-Трейд»