Пока организаторы и читатели подводят итоги… Три случчанки, которые участвуют в конкурсе блинов, поделились рецептами

Виктория Капская
-
0

На прошлой неделе завершился конкурс блинов, который проводил «Кур'ер» совместно с «КХП-Трейд». Пока организаторы и читатели подводят итоги, выбирают победителей, «Кур'ер» предлагает испечь блины по рецептам участниц конкурса.

Шоколадные заварные блинчики от Екатерины Ралько

Оладьи с фаршем, шоколадные блинчики и кукла из блинов. Три случчанки принесли кулинарные шедевры в «Кур’ер»

Реклама

Тесто: 1 стакан кипятка, 1 стакан молока, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 2 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 ст.л. какао.

Крем: 500 г творога, 2 яичных желтка, 1 ст.л. мёда, 2 ст.л. сметаны.

Как готовить:

  • Взбиваем яйца миксером.
  • Вливаем молоко и кипяток, продолжаем взбивать.
  • Смешиваем все сухие ингредиенты, всыпаем к основной массе и хорошо взбиваем.
  • Выпекаем блинчики на малом огне до золотистого цвета с обеих сторон.
  • Смазываем их творожным кремом, сворачиваем в трубочку и разрезаем по центру.

Комментарий: «Блинчики готовим довольно часто, потому что они очень простые в приготовлении и очень вкусные. Поэтому они и стали для нас одним из любимых блюд».

Блинчики с грибами от Валентины Жук

Оладьи с фаршем, шоколадные блинчики и кукла из блинов. Три случчанки принесли кулинарные шедевры в «Кур’ер»

Тесто: 3 яйца, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 стакан молока, 180 г муки,
200 г крутого кипятка, 3 ложки растительного масла.

Начинка: Белые грибы, лук, отварное яйцо, соль.

Как готовить:
  • Взбиваем яйца, молоко, муку (обязательно просеянную), сахар, соль.
  • Добавляем кипяток, растительное масло, взбиваем.
  • Оставляем на 20 минут, чтобы тесто настоялось.
  • Выпекаем блины.

Для начинки: белые грибы обжариваем с луком, перекручиваем в мясорубке.
Добавляем яйцо, натёртое на крупной тёрке, добавляем соль. Всё перемешиваем — начинка готова.

Комментарий: «Я люблю красиво преподносить свои блюда. А блинчики
моя семья очень любит. Я всё время принимаю участие в конкурсах».

Блинчики с икрой от Екатерины Ивашкевич

Блинчики с икрой, капустой и мочанкой. Какими ещё блинами угостили случчанки сотрудников «Кур'ера»

Тесто: 1 яйцо, немного соли, 1−2 ч.л. сахара, щепотка ванилина, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 2 стакана муки, молоко добавлять до консистенции жидкой сметаны, 2 ст.л. растительного масла.

Начинка: Икра «Санта Бремор», сливочный творожный сыр, авокадо.

Как готовить:

  • Выпекаем блинчики.
  • Смазываем сыром, выкладываем нарезанное небольшими кусочками авокадо, сворачиваем в трубочку и разрезаем на порционные «бочонки».
  • Сверху украшаем икрой.

Комментарий: «Секрет моих блинчиков в том, что я готовлю их с улыбкой и любовью. Я делаю это минимум раз в неделю по просьбе детей. Больше всего они любят блины с ягодами».