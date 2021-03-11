Пока организаторы и читатели подводят итоги… Три случчанки, которые участвуют в конкурсе блинов, поделились рецептами

На прошлой неделе завершился конкурс блинов, который проводил «Кур'ер» совместно с «КХП-Трейд». Пока организаторы и читатели подводят итоги, выбирают победителей, «Кур'ер» предлагает испечь блины по рецептам участниц конкурса.

Шоколадные заварные блинчики от Екатерины Ралько

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Тесто: 1 стакан кипятка, 1 стакан молока, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 2 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 ст.л. какао. Крем: 500 г творога, 2 яичных желтка, 1 ст.л. мёда, 2 ст.л. сметаны. Как готовить: Взбиваем яйца миксером.

Вливаем молоко и кипяток, продолжаем взбивать.

Смешиваем все сухие ингредиенты, всыпаем к основной массе и хорошо взбиваем.

Выпекаем блинчики на малом огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Смазываем их творожным кремом, сворачиваем в трубочку и разрезаем по центру. Комментарий: «Блинчики готовим довольно часто, потому что они очень простые в приготовлении и очень вкусные. Поэтому они и стали для нас одним из любимых блюд».

Блинчики с грибами от Валентины Жук

Тесто: 3 яйца, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 стакан молока, 180 г муки,

200 г крутого кипятка, 3 ложки растительного масла. Начинка: Белые грибы, лук, отварное яйцо, соль. Как готовить: Взбиваем яйца, молоко, муку (обязательно просеянную), сахар, соль.

Добавляем кипяток, растительное масло, взбиваем.

Оставляем на 20 минут, чтобы тесто настоялось.

Выпекаем блины. Для начинки: белые грибы обжариваем с луком, перекручиваем в мясорубке.

Добавляем яйцо, натёртое на крупной тёрке, добавляем соль. Всё перемешиваем — начинка готова. Комментарий: «Я люблю красиво преподносить свои блюда. А блинчики

моя семья очень любит. Я всё время принимаю участие в конкурсах».

Блинчики с икрой от Екатерины Ивашкевич