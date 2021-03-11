Пока организаторы и читатели подводят итоги… Три случчанки, которые участвуют в конкурсе блинов, поделились рецептами

На прошлой неделе завершился конкурс блинов, который проводил «Кур'ер» совместно с «КХП-Трейд». Пока организаторы и читатели подводят итоги, выбирают победителей, «Кур'ер» предлагает испечь блины по рецептам участниц конкурса.
Шоколадные заварные блинчики от Екатерины Ралько
Тесто: 1 стакан кипятка, 1 стакан молока, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 2 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 ст.л. какао.
Крем: 500 г творога, 2 яичных желтка, 1 ст.л. мёда, 2 ст.л. сметаны.
Как готовить:
- Взбиваем яйца миксером.
- Вливаем молоко и кипяток, продолжаем взбивать.
- Смешиваем все сухие ингредиенты, всыпаем к основной массе и хорошо взбиваем.
- Выпекаем блинчики на малом огне до золотистого цвета с обеих сторон.
- Смазываем их творожным кремом, сворачиваем в трубочку и разрезаем по центру.
Комментарий: «Блинчики готовим довольно часто, потому что они очень простые в приготовлении и очень вкусные. Поэтому они и стали для нас одним из любимых блюд».
Блинчики с грибами от Валентины Жук
Тесто: 3 яйца, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 стакан молока, 180 г муки,
200 г крутого кипятка, 3 ложки растительного масла.
Начинка: Белые грибы, лук, отварное яйцо, соль.
Как готовить:
- Взбиваем яйца, молоко, муку (обязательно просеянную), сахар, соль.
- Добавляем кипяток, растительное масло, взбиваем.
- Оставляем на 20 минут, чтобы тесто настоялось.
- Выпекаем блины.
Для начинки: белые грибы обжариваем с луком, перекручиваем в мясорубке.
Добавляем яйцо, натёртое на крупной тёрке, добавляем соль. Всё перемешиваем — начинка готова.
Комментарий: «Я люблю красиво преподносить свои блюда. А блинчики
моя семья очень любит. Я всё время принимаю участие в конкурсах».
Блинчики с икрой от Екатерины Ивашкевич
Тесто: 1 яйцо, немного соли, 1−2 ч.л. сахара, щепотка ванилина, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 2 стакана муки, молоко добавлять до консистенции жидкой сметаны, 2 ст.л. растительного масла.
Начинка: Икра «Санта Бремор», сливочный творожный сыр, авокадо.
Как готовить:
- Выпекаем блинчики.
- Смазываем сыром, выкладываем нарезанное небольшими кусочками авокадо, сворачиваем в трубочку и разрезаем на порционные «бочонки».
- Сверху украшаем икрой.
Комментарий: «Секрет моих блинчиков в том, что я готовлю их с улыбкой и любовью. Я делаю это минимум раз в неделю по просьбе детей. Больше всего они любят блины с ягодами».