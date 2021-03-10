Жители Беларуси рассказали, что думают о своём начальстве. Спойлер: более 50% недовольны им

Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, что 57% жителей Беларуси недовольны своими начальниками, а 43% — ценят их.

Как пишут «Минск-Новости», опрос проходил с 1 по 7 марта 2021 года на сайте поисковой системы и в соцсетях. Участниками стали 1780 жителей Беларуси.

Реклама

Негативных отзывов о начальниках оказалось больше. Так, 57% опрошенных видят в руководителях прежде всего отрицательные черты характера, 25% отмечают, что их начальник ни в чём не разбирается. Кроме того, 18% жалуются на занудство, а 14% недовольны агрессивным поведением руководителя по отношению к подчинённым.

Также белорусы указывали и на позитивные моменты. Так, 43% ценят своих начальников за положительные качества. 23% опрошенных отмечают, что руководитель заботится о сотрудниках. 20% заявили, что он отличный профессионал, умён и прекрасно разбирается в своем деле.