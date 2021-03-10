Время собирать чагу. Житель Слуцка рассказал, что это за гриб, как его заваривать и чем он полезен для организма

Человечество пока не изобрело полноценных и недорогих лекарств от раковых заболеваний. Тем более что рак зачастую вызывают различные вирусы, а это напрямую связано с нынешним положением дел на планете. Кстати, ровно год назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Никто до сих пор её не отменял, и по сей день по земле коварная зараза продолжает своё шествие.

Но есть одно народное средство, доступное каждому, кто хочет укрепить свой организм. Речь пойдёт о чаге, которая способна бороться не только с раком, но и вероломным коронавирусом, что показали последние исследования сибирских учёных. Доступную информацию об этом можно найти на страничках интернета.

Реклама

Легенды и факты о чаге

Чага — невзрачный, но волшебно полезный трутовик. Выглядит он как чёрный бугристый наплыв на стволе. Поселяется чага на разных древесных породах, но в слуцких лесах собирать чагу нужно только с берёз, предпочтительно плакучих форм.

За этим грибом нужно идти с топором! Заготавливать лучше ранней весной, когда лес без листвы и хорошо просматривается. Искать ближе к болотам. Не путать с каповыми древесными наростами, которые даже топором трудно отрубить.

Согласно легенде, когда-то чага росла на земле и была совсем незаметным грибом. Но однажды она помогла излечиться больному зайчику, который прятался под берёзой. И тогда в благодарность белоствольная красавица поселила чагу у себя на стволе, чтобы все видели целительницу.

Научное название её переводится как «волокнистая спина». И действительно, этот уродливый горб на стволе при изломе напоминает причудливую бархатную ткань. На Руси в старину называли просто «берёзовый гриб». Ну, а слово «чага» пришло от северных народов и означает «губка» — превосходный трут для разведения огня.

К слову сказать, далеко не факт, что широко разрекламированный по всему миру восточный гриб шиитаке более полезен, чем наша чага. Кстати, китайцы массово скупают именно берёзовый гриб, так как его целебный спектр разнообразнее.

Ещё в прежние времена земские врачи заметили, что в местностях, где пьют чай с чагой (от бедности), население было меньше подвержено раковым заболеваниям. Между прочим, Владимир Мономах исцелил рак губы отваром чаги.

В древности силу гриба объясняли очень просто — «рак берёзовый убивает человеческий». А вообще, народные целители утверждают, что нет болезней, против которых бы не помогала чага.

Сбор чаги для личных и семейных нужд в какой-то мере полезен и лесу, так как этот гриб для деревьев паразит, а для человека весьма благодатный. На рынке вам могут предложить вместо чаги кусочки обычного трутовика, поэтому заготовку лучше сделать самим — прогуляться в пробуждающемся лесу.

Как заваривать чагу

Знающие охотники и путешественники если находят в своих походах берёзовый гриб, то обязательно на привале заваривают как чай. По вкусу он немного напоминает что-то среднее между кофе и цикорием.

Приготовить целебный напиток из чаги весьма просто — залить кусочки гриба кипятком и дать настояться. Секрет гриба ещё и в том, что его можно заваривать несколько раз, при этом полезные свойства не теряются.

Как работает гриб

Чага — это энергетический сгусток активных веществ удивительной природной силы. Содержит биологические компоненты — природные стимуляторы для человеческого организма. Даёт прилив сил, лёгкость мыслей, повышает тонус, очищает организм, оживляет клетки. Успокаивает нервную систему, омолаживает человека в целом.

Чага содержит в десятки раз больше антиоксидантов, чем традиционно известные средства. Даже американские специалисты подтвердили, что способность этого гриба убивать свободные радикалы значительно сильнее других препаратов.

Многие целебные свойства чаги ещё научно не доказаны, но народная медицина всегда считала берёзовый гриб всесильным от целого букета заболеваний. Не зря за рубежом знатоки его называют «гриб — русская панацея».

Всё сказанное ещё раз подтверждает мудрость, что главное не внешний вид, а внутреннее содержание: «Не будь пригож, а будь пригоден».