Просто вспылила. Разгневанная витебчанка достала из дамской сумочки пистолет и заставила извиниться обидчика

В Витебске 50-летняя женщина заставила извиняться мужчину, угрожая ему пневматическим пистолетом. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Между участниками двух компаний, которые распивали спиртное в торговом заведении, возник конфликт. В словесную перепалку вступили до этого не знакомые друг с другом мужчина и женщина.

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В какой-то момент женщина достала из сумочки пистолет, начала угрожать мужчине и требовать извинений. Работники торгового заведения отвлекли внимание женщины, выбили пистолет и позже передали его милиционерам. На следующий день к правоохранителям обратился мужчина. Сыщики уголовного розыска Первомайского РОВД быстро вышли на след подозреваемой. Женщина призналась, что вспылила вчера и переживает за свой поступок. А пистолет она приобрела несколько лет назад и носила его с собой для самообороны.

Возбуждено уголовное дело.