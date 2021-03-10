В МИД Украины назвали «вздором» и «заезженной мантрой» утверждения КГБ Беларуси об оружии

Заявление Ивана Тертеля, главы КГБ Беларуси, о том, что с Украины поставляется «оружие для терактов», в Киеве назвали «полнейшим вздором». Об этом заявил Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, пишет TUT.BY.

«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об „оружии с Украины“. Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.

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Накануне председатель КГБ Беларуси Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.

«Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», — сообщил Тертель.

Ранее Киев уже неоднократно опровергал слова белорусских властей об оружии с территории Украины.