Смертельная авария в Слуцком районе. Установлена личность сбитого 8 Марта пешехода

Установлена личность мужчины, которого вечером 8 марта возле агрогородка Ленино Слуцкого района насмерть сбил автомобиль Mercedes-Benz 190.

Как писал «Кур'ер», 8 марта около 21 часа молодой человек на Mercedes-Benz ехал со стороны деревни Докторовичи Копыльского района в сторону Ленино Слуцкого района и совершил наезд на мужчину, который сидел на дороге в полосе движения водителя. По словам случчанина, он поздно заметил человека и не успел вовремя остановиться. В ГАИ отметили, что мужчина сидел на дороге спиной к водителю, световозвращающими элементами обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Как сообщила MЛЫН. BY, Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, личность погибшего установлена.

Мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности как пешеход-нарушитель. Например, в октябре 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения шёл прямо по проезжей части трассы Р23, нарушая ПДД и создавая аварийную обстановку для водителей.