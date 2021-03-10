Накануне футбольного сезона-2021 «Кур'ер» публикует фотографии из своего архива, как раньше выглядел стадион в городском парке.

Первые упоминания о футбольном стадионе в Слуцке относятся к 1930-м годам. Тогда молодые случчане на одном из субботников разбили в парке площадку для занятий спортом. При входе была сооружена деревянная арка, а рядом установлены скульптуры атлетов.

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В годы войны стадион уцелел. При восстановлении города на нём сделали трибуны из деревянных скамей. Развлечений у жителей Слуцка было немного: кино и футбол.

Чтобы посмотреть футбол в 60-е годы, нужно было отдать 50 копеек — столько стоил вход в парк.

Долгие десятки лет советской эпохи стадион практически не менял своего внешнего вида. Старая подлатанная трибуна, вытоптанное поле, устеленная резиной беговая дорожка…

Дошло до того, что с 2002 года слуцкой команде запретили играть на своём стадионе, так как он не соответствовал требованиям для проведения матчей чемпионата области.

Но стадион не пустовал: в любую погоду и время суток здесь можно было наблюдать детей, подростков и просто прохожих. На помощь пришли «Дожинки». Стадион, как и весь город, привели в порядок: старые скамейки выбросили и сделали новую трибуну с пластиковыми сиденьями на 800 человек.