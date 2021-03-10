Во сколько обходится питание людей, которых содержат в ИВС Слуцкого РОВД и соседних районов

УВД Миноблисполкома проводило открытый конкурс по закупке услуги по обеспечению питанием лиц, содержащихся под стражей в изоляторах временного содержания.

Для ИВС Слуцкого РОВД ориентировочная стоимость питания на 2021 год составила 31 500 рублей. По документам госзакупки ориентировочная наполняемость в течение этого года составит 6100 человеко-дней. Получается, на одного задержанного на питание в день примерно может расходоваться 5,2 рубля. Так как конкурсы по госзакупкам не состоялись, то неизвестно, во сколько именно рублей обходится питание «постояльцев» ИВС при условии расчётной заполняемости изолятора. Однако из этой информации можно понимать хотя бы порядок сумм.

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Для сравнения, в соседних со Слуцком регионах ориентировочная стоимость питания на 2021 год:

для ИВС Солигорского РОВД — 69 000 рублей;

для ИВС Любанского РОВД — 22 500 рублей;

для ИВС Копыльского РОВД — 16 500 рублей;

для ИВС Стародорожского РОВД — 13 500 рублей.

По конкурсным документам ориентировочная наполняемость:

ИВС Солигорского РОВД в течение 2021 года составит 15 600 человеко-дней;

ИВС Любанского РОВД — 4 700 человеко-дней;

ИВС Копыльского РОВД — 3 700 человеко-дней;

ИВС Стародорожского РОВД — 2 400 человеко-дней.

СПРАВКА. Человеко-день — это статистический инструмент анализа, отражающий длительность временного промежутка, потраченного на выполнение должностных обязательств.