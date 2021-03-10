Кому в стране платят хорошо. Составлен список белорусов с пятизначными зарплатами

В Беларуси не так много людей, которые могут похвастать зарплатой более 10 000 рублей.
Как пишут banki24. by, по последним подсчётам статорганов медианная зарплата в стране составила 944 рубля. Это значит, что в выборке властей 50% работников имели зарплату ниже данной величины.
При этом зарплата берётся до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в Фонд соцзащиты (1%), а также иных платежей типа профсоюзных взносов, алиментов и штрафов.
Верно и обратное: среди 2,261 млн человек, занятых на крупных и средних предприятиях, половина имела начисленную зарплату выше 944 рубля. Это утверждение относится к ноябрю 2020 года (медианную зарплату считают дважды в год). Малые и микробизнесы подают отчёты о зарплате наёмных работников лишь раз в году. Поэтому в «медианной» выборке чиновников они не участвуют.
Обследование властей показало, что в ноябре 2020 года 6781 человек имел зарплату более 10 000 рублей:
- ИТ-сектор — 5378 человек;
- Обрабатывающая промышленность — 335 человек;
- Горнодобывающая промышленность — 25 человек;
- Строительство — 85 человек;
- Торговля — 375 человек;
- Транспорт — 144 человека;
- Финансовая и страховая деятельность — 103 человека.
Больше всего работников с зарплатой от 10 000 рублей фиксировалось в Минске — 5992. Из них 5055 человек — айтишники.
Среди 118 районов и 10 городов областного подчинения больше всего занятых с пятизначной зарплатой:
- Брест — 101 человек;
- Витебск — 80 человек;
- Гомель — 92 человека;
- Гродно — 95 человек;
- Минский район — 204 человека;
- Солигорский район — 62 человека;
- Могилёв — 44 человека.
В крупнейшем райцентре Беларуси — Бобруйске — статорганы нашли всего двух человек с зарплатой 10 000 рублей. Столько же их было в Жодино, и один — в Новополоцке, четыре — в Пинске.