Кому в стране платят хорошо. Составлен список белорусов с пятизначными зарплатами

В Беларуси не так много людей, которые могут похвастать зарплатой более 10 000 рублей.

Как пишут banki24. by, по последним подсчётам статорганов медианная зарплата в стране составила 944 рубля. Это значит, что в выборке властей 50% работников имели зарплату ниже данной величины.

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При этом зарплата берётся до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в Фонд соцзащиты (1%), а также иных платежей типа профсоюзных взносов, алиментов и штрафов.

Верно и обратное: среди 2,261 млн человек, занятых на крупных и средних предприятиях, половина имела начисленную зарплату выше 944 рубля. Это утверждение относится к ноябрю 2020 года (медианную зарплату считают дважды в год). Малые и микробизнесы подают отчёты о зарплате наёмных работников лишь раз в году. Поэтому в «медианной» выборке чиновников они не участвуют.

Обследование властей показало, что в ноябре 2020 года 6781 человек имел зарплату более 10 000 рублей:

ИТ-сектор — 5378 человек;

— 5378 человек; Обрабатывающая промышленность — 335 человек;

— 335 человек; Горнодобывающая промышленность — 25 человек;

— 25 человек; Строительство — 85 человек;

— 85 человек; Торговля — 375 человек;

— 375 человек; Транспорт — 144 человека;

— 144 человека; Финансовая и страховая деятельность — 103 человека.

Больше всего работников с зарплатой от 10 000 рублей фиксировалось в Минске — 5992. Из них 5055 человек — айтишники.

Среди 118 районов и 10 городов областного подчинения больше всего занятых с пятизначной зарплатой:

Брест — 101 человек;

— 101 человек; Витебск — 80 человек;

— 80 человек; Гомель — 92 человека;

— 92 человека; Гродно — 95 человек;

95 человек; Минский район — 204 человека;

— 204 человека; Солигорский район — 62 человека;

— 62 человека; Могилёв — 44 человека.

В крупнейшем райцентре Беларуси — Бобруйске — статорганы нашли всего двух человек с зарплатой 10 000 рублей. Столько же их было в Жодино, и один — в Новополоцке, четыре — в Пинске.