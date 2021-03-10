ОСВОД Слуцкого района признан одним из лучших в Минской области

26 февраля в Минске состоялся пленум Минской областной организации ОСВОД, в котором приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД, начальники спасательных станций и спасательных постов области.
Как пишет «Слуцкі край», на пленуме было отмечено, что областная организация, районные, городская города Жодино, первичные организации, юридические лица члены ОСВОД свою деятельность направляют на решение государственно-значимых задач ОСВОД.
Жизнь людей на водах области в настоящее время охраняют 7 спасательных станций и 28 спасательных постов.
В последние годы количество несчастных случаев на воде уменьшается, но, несмотря на предпринимаемые ОСВОД и другими заинтересованными органами меры, их уровень остаётся высоким и возрастает с наступлением купального сезона.
Основными причинами гибели в летнее время является:
- купание в неустановленных и необорудованных местах;
- купание и ловля рыбы в состоянии алкогольного опьянения;
- оставление взрослыми, детей без присмотра.
В зимний период:
- игры и катание на льду;
- подлёдная рыбалка;
- переходы водоёмов по льду.
ОСВОД Слуцкого района, деятельность которого направлена на профилактику несчастных случаев и недопущения гибели людей на водах, признан одним из лучших в Минской области. Слуцкий спасательный пост одержал победу в областном смотре-конкурсе на лучший спасательный пост Минской области 2020 года, с вручением диплома Президиума Минского областного совета ОСВОД и переходящего вымпела.
За активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водах в 2020 году, пропаганду целей и задач общества ОСВОД Почётными грамотами Президиума Минской областной организации ОСВОД награждены:
- Валерий Баханович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка»;
- Юрий Кононович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка»;
- Ирина Николаевна Тетерник, главный специалист отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома.