ОСВОД Слуцкого района признан одним из лучших в Минской области

26 февраля в Минске состоялся пленум Минской областной организации ОСВОД, в котором приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД, начальники спасательных станций и спасательных постов области.

Как пишет «Слуцкі край», на пленуме было отмечено, что областная организация, районные, городская города Жодино, первичные организации, юридические лица члены ОСВОД свою деятельность направляют на решение государственно-значимых задач ОСВОД.

Реклама

Жизнь людей на водах области в настоящее время охраняют 7 спасательных станций и 28 спасательных постов.

В последние годы количество несчастных случаев на воде уменьшается, но, несмотря на предпринимаемые ОСВОД и другими заинтересованными органами меры, их уровень остаётся высоким и возрастает с наступлением купального сезона.

Основными причинами гибели в летнее время является:

купание в неустановленных и необорудованных местах;

купание и ловля рыбы в состоянии алкогольного опьянения;

оставление взрослыми, детей без присмотра.

В зимний период:

игры и катание на льду;

подлёдная рыбалка;

переходы водоёмов по льду.

ОСВОД Слуцкого района, деятельность которого направлена на профилактику несчастных случаев и недопущения гибели людей на водах, признан одним из лучших в Минской области. Слуцкий спасательный пост одержал победу в областном смотре-конкурсе на лучший спасательный пост Минской области 2020 года, с вручением диплома Президиума Минского областного совета ОСВОД и переходящего вымпела.

За активную профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водах в 2020 году, пропаганду целей и задач общества ОСВОД Почётными грамотами Президиума Минской областной организации ОСВОД награждены: