С 13 марта разрешена охота на некоторых птиц. Как и какую дичь можно добывать

С 13 марта по 9 мая в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, разрешено охотиться на некоторые виды птиц. На кого именно, а также как можно применять оружие, «Кур'еру» рассказали специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
На кого разрешено охотиться:
- на гуся белолобого,
- гуся-гуменника,
- гуся серого,
- казарку канадскую любого пола и возраста,
- на самцов кряквы,
- свиязя,
- гоголя,
- широконоски,
- чернети хохлатой,
- чирок-трескунка,
- чирка-свистунка,
- утку серую, подсевших или подлетевших к подсадной утке
(уткам) или чучелу (чучелам).
Добывать птиц можно:
- с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного костюма.
- при этом нужно только подманивать птиц с помощью манка и подсадного гуся (гусей), или профилей, или чучел гуся (гусей) либо подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка.
Для розыска и подачи добытой дичи разрешается:
- использование охотничьих собак: терьеры, таксы, спаниели, легавые, ретриверы, водные собаки.
С 20 марта по 9 мая с 18 до 22 часов разрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге. Допускается использование охотничьих собак, как при охоте на гуся.