С 13 марта разрешена охота на некоторых птиц. Как и какую дичь можно добывать

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С 13 марта по 9 мая в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, разрешено охотиться на некоторые виды птиц. На кого именно, а также как можно применять оружие, «Кур'еру» рассказали специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

На кого разрешено охотиться:

  • на гуся белолобого,
  • гуся-гуменника,
  • гуся серого,
  • казарку канадскую любого пола и возраста,
  • на самцов кряквы,
  • свиязя,
  • гоголя,
  • широконоски,
  • чернети хохлатой,
  • чирок-трескунка,
  • чирка-свистунка,
  • утку серую, подсевших или подлетевших к подсадной утке
    (уткам) или чучелу (чучелам).

Добывать птиц можно:

  • с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного костюма.
  • при этом нужно только подманивать птиц с помощью манка и подсадного гуся (гусей), или профилей, или чучел гуся (гусей) либо подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка.

Для розыска и подачи добытой дичи разрешается:

  • использование охотничьих собак: терьеры, таксы, спаниели, легавые, ретриверы, водные собаки.

С 20 марта по 9 мая с 18 до 22 часов разрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге. Допускается использование охотничьих собак, как при охоте на гуся.

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