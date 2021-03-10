С 13 марта разрешена охота на некоторых птиц. Как и какую дичь можно добывать

С 13 марта по 9 мая в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, разрешено охотиться на некоторые виды птиц. На кого именно, а также как можно применять оружие, «Кур'еру» рассказали специалисты Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

На кого разрешено охотиться:

на гуся белолобого,

гуся-гуменника,

гуся серого,

казарку канадскую любого пола и возраста,

на самцов кряквы,

свиязя,

гоголя,

широконоски,

чернети хохлатой,

чирок-трескунка,

чирка-свистунка,

утку серую, подсевших или подлетевших к подсадной утке

(уткам) или чучелу (чучелам).

Добывать птиц можно:

с помощью гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряжённых дробью из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного костюма.

при этом нужно только подманивать птиц с помощью манка и подсадного гуся (гусей), или профилей, или чучел гуся (гусей) либо подсадной утки (уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка.

Для розыска и подачи добытой дичи разрешается:

использование охотничьих собак: терьеры, таксы, спаниели, легавые, ретриверы, водные собаки.

С 20 марта по 9 мая с 18 до 22 часов разрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге. Допускается использование охотничьих собак, как при охоте на гуся.