«Ты что, прапор, мух не ловишь?» Житель Слуцка рассказал забавный случай, который произошёл 20 лет назад в воинской части

20 лет назад к нам в воинскую часть приехали с проверкой два полковника из Министерства обороны. Всё прошло нормально, и к отъезду наш командир предложил им взять с собой берёзового сока.

Он позвал прапорщика Метельского и спросил, сколько сока есть в наличии. Тот ответил, что одна фляга. Один из проверяющих вскочил и сказал: «Ты что, прапор, мух не ловишь? Нас двое. Полчаса времени — и чтобы две фляги здесь стояли. Время пошло!»

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«Есть!» — сказал Метельский. И через полчаса две фляги стояли в машине у проверяющих.

«Вот так… Пока не вставишь „пистон“ — не шевелишься, прапор!» — сказал проверяющий.

Все разъехались довольные.

«Как ты выкрутился?» — спросил я. «А никак. Приказал бойцам разбавить водой сок, благо у нас в воинской части вода очень хорошая», — ответил прапорщик.

Вот так. Какой привет — такой и ответ.

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