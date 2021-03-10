Минздрав установил время ожидания «скорой» во время эпидемического подъёма

Министерство здравоохранения изменило инструкцию об организации деятельности службы скорой помощи. Нововведения приняты в рамках постановления № 13 от 22 февраля. Документ 10 марта официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в период подъёма уровня заболеваемости коронавирусом изменяется максимальное время ожидания бригады скорой медицинской помощи.

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Отныне в городах оно не должно превышать 195 минут, а в населённых пунктах — 210 минут. Время отсчитывается с момента вызова бригады до момента её прибытия по адресу.

Кроме этого, в рамках нововведения свободной бригаде вызовы должны передаваться не позднее 3-х часов с момента регистрации вызова.

Что касается экстренных вызовов, то в городе время ожидания «скорой» не должно превышать 20 минут, в населённых пунктах — 35 минут.

При неотложном приоритете без эпидемического подъёма — 75 минут в городе и 90 минут в иных населённых пунктах.