Что надо знать о пневмонии при COVID-19 и чем она опасна. Отвечает пульмонолог

Чем опасна пневмония при COVID-19? Какие симптомы нельзя оставлять без внимания? Как восстановить здоровье лёгких после коронавирусной пневмонии? Можно ли делать ингаляции, если заболел COVID-19? На эти и другие вопросы ответила Елена Давидовская, кандидат медицинских наук, главный внештатный пульмонолог Минздрава, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Пишет TUT.BY.

Консультация пульмонолога

— Чем пневмония, вызванная коронавирусом, отличается от обычной?

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— Пневмония, ассоциированная с коронавирусной инфекцией (COVID-19 пневмония), — особый вид поражения лёгких, который более точно отражает термин «пневмонит». Это подразумевает вовлечение в патологический процесс интерстициальной ткани лёгких, альвеолярных стенок и сосудов. То есть воспаление развивается во всех структурах лёгких, участвующих в газообмене, что препятствует нормальному насыщению крови кислородом.

— Возможно ли при ковиде бессимптомное воспаление лёгочной ткани, когда несмотря на изменения в лёгких у пациентов нет ни кашля, ни одышки, ни лихорадки?

— Бессимптомное или малосимптомное течение больше характерно для форм заболевания без поражения лёгких. Действительно, при проведении компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки у пациентов с лёгким течением COVID-19 могут обнаруживаться КТ-признаки вирусной пневмонии нетяжёлого течения. При этом газообменная функция лёгких не страдает, количество кислорода, доставляемого в кровь, остаётся нормальным, и не требуется изменения терапевтической тактики.

— Когда, как правило, появляются такие симптомы при коронавирусе, как дыхательный дискомфорт, одышка?

— Инкубационный период инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, составляет в среднем 5−7 суток (от 2 до 14), а значит, и симптомы могут появляться в эти сроки. Течение болезни может быть разным — от нетяжёлых проявлений обычной ОРВИ (повышение температуры тела, кашель, слабость, головная боль) до тяжёлой пневмонии с дыхательной недостаточностью. Всегда стоит внимательно относиться к таким проявлениям болезни, как одышка (нарастание частоты дыхания), чувство нехватки воздуха, боли или чувство стеснения в груди в любой период болезни.

— Изменения в лёгких появляются у большинства пациентов, перенёсших COVID-19?

— В большинстве случаев — до 80% — коронавирусная инфекция протекает нетяжело, без вовлечения лёгких. COVID-19 пневмонии развиваются примерно в 20% случаев заболевания, из них от 2 до 10% могут протекать тяжело. Длительность течения и последствия болезни зависят от многих факторов: объёма поражения лёгких, сопутствующих заболеваний, своевременности обращения за медицинской помощью, соблюдения рекомендаций по лечению, возможности развития осложнений и др.

— Когда следует выполнять КТ при тяжёлой ковидной пневмонии? Есть ли необходимость в повторном исследовании?

— Действительно, в силу высокой чувствительности метод КТ является основным для выявления характерных для COVID-19 изменений в лёгких. В комплексной оценке вместе с историей развития болезни, эпидемиологическими данными и клинической картиной КТ позволяет с высокой степенью вероятности подтвердить случай коронавирусной инфекции. Однако стоит отметить несколько важных моментов:

применение КТ для скрининга (т.е. выявления патологии при отсутствии симптомов) как пневмоний в целом, так и при COVID-19 (в том числе при положительных лабораторных тестах) нецелесообразно;

применительно к коронавирусной инфекции, выявленные на КТ изменения у пациентов с бессимптомной или лёгкой формами заболевания без факторов риска не влияют на тактику лечения;

при лёгком течении COVID-19 КТ-диагностика проводится по клиническим показаниям при наличии факторов риска или с целью дифференциальной диагностики с другими патологическими состояниями;

проведение КТ исследования целесообразно выполнять в сроки не ранее 3−5 дней с момента появления симптомов;

оценка динамики течения и исхода выявленной ранее COVID-19 пневмонии проводится по клиническим показаниям, сроки определяются индивидуально.

— Лучевые методы диагностики, к которым в том числе относится КТ, не заменяют комплексную клиническую диагностику. Наличие характерных КТ-признаков позволяет определить вероятность (с градацией «высокая-средняя-низкая-нехарактерные признаки») COVID-19 пневмонии и установить объём поражения.

Какие существуют методы лечения коронавирусной пневмонии?

— Подходы к лечению COVID-19 формировались и менялись по мере появления информации о течении инфекции, понимания механизмов её развития и возможных последствий на основании анализа большого количества международных публикаций и результатов исследований, накапливающегося клинического опыта. Спустя год от начала пандемии в арсенале применяемых лекарственных средств этиотропной терапии с доказанной эффективностью по-прежнему нет.

При COVID-19 пневмонии важное место занимают немедикаментозные методы — прон-позиция (положение лёжа на животе) как самостоятельная лечебная мера, кислородотерапия, варианты аппаратной респираторной поддержки. Во всех случаях коронавирусной инфекции необходимо следить за объёмом потребляемой жидкости.

Учитывая механизмы развития заболевания, в алгоритм фармакотерапии COVID-19 пневмоний включены противовирусные препараты, лекарственные средства для профилактики тромбообразования, гормональная противовоспалительная терапия, при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции — антибиотики.

Несмотря на алгоритмизацию терапевтических подходов, что, несомненно, важно в эпидемических условиях, объём фармакотерапии и выбор конкретных препаратов из каждой группы определяет врач, и только исходя из конкретной клинической ситуации и индивидуальных особенностей пациента.

Всегда ли нужно пациентов с пневмониями, вызванными коронавирусной инфекцией, лечить в больнице?

— В домашних условиях возможно лечение нетяжёлой пневмонии у человека без факторов риска, при наличии условий, обеспечивающих изоляцию и соблюдение рекомендаций по лечению, а также врачебный (в том числе дистанционный) контроль.

Можно ли при коронавирусной пневмонии делать ингаляции?

— При коронавирусной инфекции от ингаляций (паровые ингаляции, небулайзерная терапия), как аэрозольобразующих процедур, стоит отказаться. Исключения составляют дозирующие ингаляционные устройства — аэрозольные и порошковые, использующиеся для постоянной базисной терапии и неотложной помощи при хронических заболеваниях — бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни лёгких.

Небулайзерная терапия должна применяться лишь по жизненным показаниям с соблюдением мер предосторожности распространения инфекции через аэрозоль (изоляция пациента во время ингаляции, проветривание после ингаляции, обработка поверхностей антисептиками).

Как восстановить лёгкие после коронавирусной пневмонии? Например, дыхательная гимнастика. Когда можно начинать? Сразу после выздоровления или стоит подождать?

— Период восстановления после COVID-19 пневмонии, как и «набор» восстановительных процедур, зависит от тяжести перенесённой пневмонии и тех изменений, которые остались в лёгких после заболевания. Кроме того, для определения программы восстановления имеют значение сопутствующие заболевания, вес, уровень физической тренированности до болезни и др.

Реабилитация после COVID-19

Начинать реабилитационные мероприятия можно после купирования острого воспалительного процесса — нормализации температуры тела, улучшения или нормализации лабораторных показателей (требуется оценка врача!) и при отсутствии признаков декомпенсации сопутствующих заболеваний.

Реабилитационные программы включают дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру, лечебный массаж, сбалансированное питание, питьевой режим, физиотерапевтические процедуры.

В случаях, когда после перенесённой тяжёлой пневмонии в лёгких сохраняются обширные участки поствоспалительных изменений, одышка, уровень насыщения крови кислородом (сатурация — SpO2) по данным пульсоксиметрии ниже 95% и потребность в кислородной поддержке, на реабилитацию может потребоваться несколько месяцев.

Программа должна разрабатываться индивидуально и включать несколько этапов постепенного отлучения от кислорода с параллельным увеличением физической активности под контролем SpO2, частоты дыхания и пульса.