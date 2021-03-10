Сколько стоит свежий берёзовый сок для жителей Слуцка и района и где его будут продавать

Когда наступит благоприятная погода, Слуцкий лесхоз начнёт заготовку берёзового сока. При покупке в лесничестве он будет стоить 0,24 рубля за литр, а в городе — 0,28 рубля.



За всё время сокодвижения лесхоз планирует заготовить более 200 тонн берёзового сока. Его основные потребители — жители Слуцка и района.

Где будут продавать сок:

Слуцк, около административного здания лесхоза (ул. Борисовца, 9) — тел. 6 31 03;

Воробьёвское лесничество — тел. 7 73 32;

Жилин-Бродское лесничество — тел. 9 25 53;

Селецкое лесничество — тел. 8 1 713 2 18 89;

Гольчицкое лесничество — тел. 3 29 60;

Амговичское лесничество — тел. 9 75 44;

Уречское опытно-производственное лесничество — тел. 8 1 794 5 61 45.

Что делать, если хотите заготовить сок самостоятельно

Людям, желающим провести самостоятельно заготовку берёзового сока для себя, надо обращаться в любое лесничество лесхоза (номера телефонов выше).

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Самостоятельная заготовка берёзового сока разрешена под наблюдением работников лесхоза в специально отведённых для этого участках лесного фонда с соблюдением правил и технологии подсочки берёзовых насаждений.

За нарушение правил заготовки берёзового сока предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По статьи 15.26 КоАП заготовка древесного сока на территории, где такие заготовки запрещены, либо сбор без разрешительных документов, когда его получение обязательно влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (до 580 рублей), на индивидуальных предпринимателей — до 100 БВ (до 2 900 рублей), а на юридическое лицо — до 500 БВ (до 14 500 рублей).

Чтобы не допустить несанкционированную подсочку берёзовых насаждений, работники Слуцкого лесхоза будут применять фотоловушки.