Деревня, в которой есть своя «площадь Ленина» и библиотека без библиотекаря. Как я съездила в Безверховичи, что рядом со Слуцком

В этот раз моим «пунктом назначения» стали Безверховичи. Там я прошлась по улочкам, рассмотрела заброшенные хатки, узнала о главной достопримечательности деревни и побывала в библиотеке, в которой нет библиотекаря. А ещё пообщалась с местными жителями, которым привезла печатные номера «Кур`ера» и подарки.
Безверховичи являются частью Серяжского сельского совета и находятся в восьми километрах от центра Слуцка. Деревня встретила меня плохой дорогой, несмотря на то, что уложен асфальт, и «оруще-поющими» котами (весна же).
Главная достопримечательность деревни — «Музей Елизаветы». Его основал Леонид Гапанович, подполковник в отставке. Он собрал под крышей родительского дома огромную коллекцию этнографических экспонатов и назвал музей в честь своей внучки Елизаветы.
«Кур'ер» неоднократно писал об этом домашнем краеведческом музее. Среди прочего в нём есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы и множество различных предметов быта.
К сожалению, в музей я не попала — он был закрыт. Однако по участку прошлась. Видно, что всё сделано с большой любовью и своими руками.
Рядом с музеем стоит памятник Ленину, который подарили Леониду Гапановичу. По словам сельчан, чтобы установить Владимира Ильича, нужно было заказывать кран, так как скульптура действительно большая и тяжёлая. Теперь у местных жителей есть своя «площадь Ленина».
Но больше всего меня, книголюба, удивила библиотека «У Софии», которую Леонид Гапанович открыл рядом со своим музеем в старом газетном ларьке. Она названа также в честь одной из внучек.
В библиотеке нет библиотекаря и абонементных карточек, но есть много детских книг, романов, детективов, энциклопедий, кулинарных книг и изданий военной тематики. Люди приходят, берут книгу, читают и возвращают назад. А чтобы читателям не хотелось разжечь печь литературой, Леонид предусмотрительно оставляет там стопку газет.
РАНЕЕ. Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку — с сотнями книг и без библиотекаря
Библиотека «У Софии» — место популярное, ведь деревенскую читальню расформировали уже давно. Ещё и клуб закрыли. Люди остались совсем без развлечений.
Кстати, о клубе. Местные жители рассказали, что его продали за $ 5000. А сейчас его ремонтируют под дачу. Правда это или нет, не знаю, но стройка там действительно идёт.
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