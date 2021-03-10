Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 марта. Обзор

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Спасатели поблагодарили «Кур'ер» за сотрудничество

Главврач про обстановку с COVID-19 и вакцинацию

В Слуцком РОЧС состоялся брифинг с представителями местных СМИ и медиа. Начальник райотдела Виталий Ильючик, подполковник внутренней службы, поблагодарил журналистов за совместную работу и подвёл итоги 2020 года.

В Слуцке и районе уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что есть колебания. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

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«Хоть одолевает лень-матушка, а большой огород держим»

«Важно, чтобы права граждан соблюдались»

«Муж сбил человека, а расплачиваться мне и детям»

Что волнует сельчан, чем живут они в эти дни, что их радует или огорчает? Корреспондент «Кур'ера» спросила у жителей деревни Городище.15 марта в Беларуси отмечается государственный праздник — День Конституции. Это основной закон государства, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина. Именно Конституция должна гарантировать любому человеку в нашей стране право на достойную жизнь, личностное развитие и безопасность. «Кур'ер» вышел на улицу и задал случчанам вопрос: «Какую статью Конституции вы считаете самой важной?»

Мужчина насмерть сбил скутериста и был осуждён на семь лет лишения свободы, но 100 000 рублей морального вреда обязали выплатить его жену. Оказалось, что на неё оформлен автомобиль, на котором муж совершил ДТП. Женщина позвони­ла в «Кур'ер» и расска­зала свою историю.

Дерево, которое создаст уют и комфорт

У Слуцкім каледжы ёсць свой «Эрмітаж»

Блины к Масленице от участниц конкурса

Один из вариантов модной и современной отделки помещений любого назначения — это облицовка натуральным, экологичным и стильным материалом — имитацией бруса. Есть хорошие и стоящие причины использовать такую отделку. Консультанты магазина «Мир дерева», где можно приобрести всё необходимое для такого вида интерьера, рассказали, чем хороша облицовка имитацией бруса и как правильно её сделать, чтобы не превратить квартиру в баню.У Слуцкім дзяржаўным каледжы знаходзяцца ўнікальныя па мясцовых мерках творы мастацтва. Амаль 30 гадоў калектыў каледжа беражліва захоўвае дзве мастацкія кампазіцыі.На прошлой неделе завершился конкурс блинов, который проводил «Кур'ер» совместно с «КХП-Трейд». Пока организаторы и читатели подводят итоги, выбирают победителей, «Кур'ер» предлагает испечь блины по рецептам участниц конкурса.