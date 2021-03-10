Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 11 марта. Обзор

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Спасатели поблагодарили «Кур'ер» за сотрудничествоВ Слуцком РОЧС состоялся брифинг с представителями местных СМИ и медиа. Начальник райотдела Виталий Ильючик, подполковник внутренней службы, поблагодарил журналистов за совместную работу и подвёл итоги 2020 года.
Главврач про обстановку с COVID-19 и вакцинацию
В Слуцке и районе уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что есть колебания. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.
«Хоть одолевает лень-матушка, а большой огород держим»Что волнует сельчан, чем живут они в эти дни, что их радует или огорчает? Корреспондент «Кур'ера» спросила у жителей деревни Городище.
«Важно, чтобы права граждан соблюдались»15 марта в Беларуси отмечается государственный праздник — День Конституции. Это основной закон государства, в котором прописаны права и обязанности каждого гражданина. Именно Конституция должна гарантировать любому человеку в нашей стране право на достойную жизнь, личностное развитие и безопасность. «Кур'ер» вышел на улицу и задал случчанам вопрос: «Какую статью Конституции вы считаете самой важной?»
«Муж сбил человека, а расплачиваться мне и детям»
Мужчина насмерть сбил скутериста и был осуждён на семь лет лишения свободы, но 100 000 рублей морального вреда обязали выплатить его жену. Оказалось, что на неё оформлен автомобиль, на котором муж совершил ДТП. Женщина позвонила в «Кур'ер» и рассказала свою историю.