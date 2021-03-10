Какие животные ищут дом в Слуцке? Люди, отзовитесь

Газета «Кур'ер» продолжает цикл публикаций про животных, которые ищут дом и хозяев. Если вы мечтали о питомце — самое время его приобрести.

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Молодая стерилизованная кошка Юся ищет дом. Любит активные игры. Не очень ручная. Ест сухой и влажный корм. Когтеточками пользуется, к лотку приучена. Звоните: (8044) 486 12 08.

Рыжая кошечка Миледи, ласковая, спокойная и воспитанная. Ей 5−6 месяцев, обработана от паразитов, приучена к лотку. Есть проблема с одним глазом. Звоните: (8029) 935 84 65.

Чёрно-белая девочка-щенок, очень позитивная, дружелюбная, никого и ничего не боится. Ей около 3 месяцев. Помощь в стерилизации по возрасту. Звоните: (8029) 667 57 81 (Анастасия).

Маленькая собачка Берта ищет дом. Стерилизована, размером с крупного кота. Дружелюбная, умная. Может жить и в квартире. Приучена к выгулу. Не на цепь. Звоните: (8029) 857 55 91 (Инна).