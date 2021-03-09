Работникам в Слуцке без уведомления снизили зарплату. В чём дело

В субботу, 6 марта, состоялась прямая линия Николая Рогащука, заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета. Со своими вопросами дозвонились более 20 человек. Большинство из них касалось ремонта дорог. Но были и вопросы, которые касались финансовых взаимоотношений «наниматель-работник», пишет МЛЫН.

Татьяна Михнюк из Слуцка рассказала чиновнику, что работает в крупной торговой сети кассиром. После проведённой инвентаризации некоторым работникам, по мнению заявительницы, неоправданно выставили суммы на вычет из зарплаты. Со слов обратившейся, они не переданы в исполком для фиксирования, и с результатами инвентаризации работники не были ознакомлены. В сентябре сотрудникам снизили зарплату без уведомления.

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Николай Рогащук поручил организовать случчанке приём у заместителя председателя райисполкома по торговле.