Жительница Слуцка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров, а складируют мешки под окнами (фото)

Отдел писем
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В редакцию «Кур'ера» во вторник, 9 марта, позвонила София, которая проживает в микрорайоне «Чехова». Жительница Слуцка рассказала, что жильцы 1-го подъезда дома № 31 по улице Чехова постоянно складируют мешки с отходами под окнами. При этом контейнерная площадка находится близко. Люди просто не относят туда свой мусор.


София утверждает, что мешки с отходами лежат уже четыре дня. В качестве подтверждения она прислала фотографии. По словам случчанки, такая проблема возникает периодически. Раньше мусор убирали, а сейчас почему-то нет.

«Кур'ер» посоветовал Софии в первую очередь оставить заявку в службу «115». Так женщина и поступила.

Случчанка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров — складируют мешки под окнами (фото)
Фотографии «Кур'еру» предоставила София

Случчанка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров — складируют мешки под окнами (фото)

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Случчанка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров — складируют мешки под окнами (фото)

Случчанка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров — складируют мешки под окнами (фото) Случчанка жалуется на жильцов, которые не доносят мусор до контейнеров — складируют мешки под окнами (фото)