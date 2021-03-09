Перерезали ленту и получили икону в подарок. Как в Слуцке прошло торжественное открытие тира после капремонта

В Слуцком РОВД состоялось открытие обновлённого тира после капитального ремонта. На мероприятии присутствовал Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома. Об этом написало УВД Минского облисполкома.

Перед личным составом райотдела выступил Константин Кабанцев, возглавлявший Слуцкий отдел милиции с 1980 по 1989 год. В своё время он и занимался строительством тира.

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Александр Пигаль, протоиерей, подарил Слуцкому РОВД икону и освятил обновлённое помещение. После чего, перерезав ленточку, заместитель начальника УВД и Станислав Чухольский, начальник Слуцкого РОВД, открыли обновлённый тир.