«По ночам писала пьесы и мечтала, что мои произведения услышит весь мир». Как преподаватель Слуцкой школы искусств поразила своей музыкой японцев

«Музыка должна высекать огонь из души человека» — словами Бетховена охарактеризовала своё творчество Ксения Вечер-Ковалевская, преподаватель Слуцкой детской школы искусств. По ночам на стареньком компьютере она писала пьесы и мечтала, что её произведения услышит весь мир. Так и случилось. Её пьеса «Там, где кончается асфальт» прошла конкурсный отбор, а 28 февраля 2021 года в концертном зале центра культурных искусств японского города Тойонака мандолинно-гитарный оркестр «Аrte Mandolinistica» исполнил композицию, написанную Ксенией.

— Как вы успеваете совмещать семью, работу и в то же время создавать уникальные произведения?

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— Мы с мужем работаем в Слуцкой детской школе искусств. Я преподаю уроки по классу домры и мандолины, супруг преподает уроки игры на трубе. Вместе мы воспитываем троих детей. Старший учится в БГУ на геофаке, дочка ходит в 5 класс, а младший в детский сад.

Знаете, мне всегда нравилось заниматься музыкой. Уже в школе я жила на одной волне с мелодией. Потом я поступила в Белорусскую музыкальную академию на исполнителя. А на последних курсах учебы мне предложили попробовать себя композитором, и я согласилась. А когда попробовала поняла, что писать произведение — это как открывать в себе второе дыхание.

В академии композицию у меня преподавала Галина Константиновна Горелова. Именно она стала для меня великим учителем и с её легкой руки я открыла в себе внутреннюю многогранность. Кстати, 5 марта Галина Константиновна отмечает свое 70-летие. Я поздравляю её с юбилеем и адресую ей самые тёплые пожелания.

— Ваши пьесы не первый раз выбирают для участия в финале конкурсов. Расскажите об опыте своего участия в крупных проектах.

— В 2006 году, когда дочка была совсем маленькой, мне казалось, что моя миссия полностью выполнена. Но внутреннее желание не давало стоять на месте. Тогда я не понимала, к какому берегу приплыть. И только музыка всегда была для меня новым дыханием.

С маленькой дочкой на руках я искала в интернете конкурсы композиторов. Помню, как по ночам на стареньком компьютере писала пьесы и мечтала, что мои произведения услышит весь мир.

В 2006 году на конкурсе в Японии в сольном исполнении моя пьеса заняла 4-е место. Уже тогда я подумала, что буду стараться ещё сильнее, чтобы в следующий раз победить.

В 2010 году в Японии снова проходил конкурс. Вот только пьеса нужна была для исполнения оркестром. Я не понимала, как её написать. Пыталась найти ответ, как начать и услышала хороший совет: «Ксения, просто садись и пиши!».

Так всё постепенно стало выстраиваться, как мозаика. На конкурсе пьеса заняла второе место. А первое так и не выбрали.

В 2012 году меня пригласили в Осаку как победителя. Поездка стоила около тысячи долларов. Но это меня не остановило. Заняла деньги у знакомых и уехала. — А почему именно «асфальт»? Какую идею таким названием произведения вы хотели донести до слушателя?

— Асфальт? Да, это просто фраза из интернета. Сейчас и не помню, где её прочла. Но точно помню, что она постоянно крутилась в моей голове. Музыкой мне хотелось поразить людей, разбудить их внутреннюю многогранность.

— Как вы оцените исполнение вашей пьесы оркестром?

— Мне понравилось. Оркестр максимально точно исполнил произведение, раскрыл все эмоции, которые вложены в композиции.

— Ваши творческие планы?

— Писать систематически. Я редко создаю пьесы. Вот Чайковский каждый день по 6 часов писал. У меня так не получается. Поэтому в планах много писать для учеников и на конкурсы.