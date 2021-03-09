Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в конце зимы

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за февраль. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры

По итогам января на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 220 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 395 826 визитов (в 3 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Происшествия

Самым обсуждаемым в феврале происшествием в городе стала история, как пьяный мужчина приставал к жительнице Слуцка в автобусе, а за неё никто не заступился, кроме подростков. Мужчина вышел вместе с учителем на остановке и продолжил угрожать: «Ну что, тварь, иди сюда, я с тобой разберусь!»

Из публикации «Кур'ера» о происшествии узнал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома. И история получила продолжение (можно прочитать здесь). «Я благодарна, что „Кур'ер“ откликнулся и мэр отреагировал», — сказала случчанка.

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