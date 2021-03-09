Жительница Слуцка поздравила сотрудниц газеты «Інфа-Кур'ер»

Всех сотрудниц поздравляю с праздником весны, очарования, красоты и женственности!

Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью, а жизнь щедра на подарки!

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