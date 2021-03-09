Умирать стало дороже. Пособие на погребение сократилось более чем на 180 рублей

С 1 марта белорусам сократили пособие на погребение. Теперь выплаты составят 1290 рублей — помощь «урезали» на 184,6 рубля. Об этом говорится на сайтах райисполкомов. Сокращение связывают с падением средней зарплаты по стране.

Размер пособия на погребение напрямую зависит от средней зарплаты по стране и равняется данному показателю за позапрошлый месяц.

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Обновлённый размер выплат — 1290 рублей — это средняя зарплата белоруса в январе, что на 184,6 рубля меньше прежнего.

Установленное пособие будет действовать до конца марта. Его выплачивают, если за помощью обратились не позже шести месяцев со дня смерти.

В случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед страной, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в Беларуси за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти.