Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.
Владислав и Анастасия ГорнакБудущие молодожёны познакомились больше двух лет назад в одном из кафе Слуцка. Владислав увидел незнакомую девушку, которая ему очень понравилась, и подошёл познакомиться. Эта случайная встреча вылилась в отношения.
Предложение Владислав сделал в минском ресторане. «Для меня это стало сюрпризом, приятной неожиданностью», — вспоминает Анастасия. Однако сильное удивление не помешало сказать ей: «Да!»
Станислав и Юлия Томко
Молодожёны познакомились ещё в школьные годы. Станислав пришёл учиться в 10-й класс СШ № 13. Среди новых одноклассников была Юлия. Началом отношений послужил школьный вальс, который будущие супруги танцевали в паре.
Предложение Станислав сделал в городском парке. С букетом роз и кольцом он застал девушку врасплох. «Я не ожидала этого, до последнего момента думала, что он просто пришёл с цветами, а оказалось — всё серьёзно», — улыбается Юлия.
Михаил и Татьяна Мезько
Будущих супругов больше года назад познакомила жена двоюродного брата Михаила. Для этого была организована их встреча в клубе. Молодые люди понравились друг другу и стали встречаться.
Предложение руки и сердца Татьяне Михаил сделал в декабре прошлого года. Всё произошло в спокойной домашней обстановке, девушка ответила согласием.