Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Владислав и Анастасия Горнак

Будущие молодожёны познакомились больше двух лет назад в одном из кафе Слуцка. Владислав увидел незнакомую девушку, которая ему очень понравилась, и подошёл познакомиться. Эта случайная встреча вылилась в отношения.

Предложение Владислав сделал в минском ресторане. «Для меня это стало сюрпризом, приятной неожиданностью», — вспоминает Анастасия. Однако сильное удивление не помешало сказать ей: «Да!»

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Станислав и Юлия Томко

Молодожёны познакомились ещё в школьные годы. Станислав пришёл учиться в 10-й класс СШ № 13. Среди новых одноклассников была Юлия. Началом отношений послужил школьный вальс, который будущие супруги танцевали в паре.

Предложение Станислав сделал в городском парке. С букетом роз и кольцом он застал девушку врасплох. «Я не ожидала этого, до последнего момента думала, что он просто пришёл с цветами, а оказалось — всё серьёзно», — улыбается Юлия.

Михаил и Татьяна Мезько

Будущих супругов больше года назад познакомила жена двоюродного брата Михаила. Для этого была организована их встреча в клубе. Молодые люди понравились друг другу и стали встречаться.

Предложение руки и сердца Татьяне Михаил сделал в декабре прошлого года. Всё произошло в спокойной домашней обстановке, девушка ответила согласием.