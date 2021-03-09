«Психологическая атака страшнее самой болезни». Житель Слуцка рассказал, как он и его мама болели COVID-19

В группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанин Владимир Шиян рассказал, как он и его мама переболели коронавирусом и как самовнушение повлияло на течение болезни. Своими короткими историями в комментариях к этому посту поделились и другие читатели.

«Психологическая атака страшнее самой болезни»

«Когда я заболел, даже и не знал, что это «ковид». Болезнь длилась девять дней. /…/ Я понимал одно: нужно спать и чаще пить воду, — написал Владимир Шиян. — Спал по три раза в день. Есть вообще ничего не хотелось. Температура была 37,5 почти постоянно.

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Я не знал, что это «ковид», думал, простая простуда. Но обратил внимание, что эта простуда не такая, как была раньше.

Моя мама тоже заболела. Она пенсионер. /…/ Лёжа в кровати, я лишь помню, как она стала какой-то злой. Ей постоянно хотелось куда-то сходить. Заболела у неё рука в суставе. Потом обострился кашель. Я понимал, что она заразилась от меня, и был в полном внимании к ней на случай обострения болезни и принятия мер.

Мама на свою болезнь обратила внимание только на 6-й день. /…/ Пошла сдавать анализы, они показали положительный тест на «ковид». /…/ И я понял, что тоже переболел «короной».

Да и всё было бы хорошо, если бы мама не знала, что это «ковид». Внушение от врачей свалило её с ног. Она «приняла в себя» все страхи, описываемые в СМИ об этой болезни. Собрала вещи в больницу, чтобы ехать умирать. Вот тут-то я и подключился. /…/ Кое-как смог вывести её из психологического удара.

Мы теперь здоровы и невредимы, чего и вам желаем. И очень интересно знать, кто и как переболел. Если не поленитесь, пишите — вы этим поможете людям перенести «ковид». А также пережить психологическую атаку, которая страшнее самой болезни. Всего наилучшего вам. Будьте здоровы!"

Что рассказали другие читатели «Кур'ера»

Алексей Мазур: «Сначала на ногах (1 раз) [перенёс коронавирус], потом — на больничном с температурой 37,3−37,5. Только обоняние пропало, мозг тормозил. В целом — нормально».

Олег Семенович: «Самое главное в любой ситуации, в том числе и при болезни, не паниковать. Призывать к этому, с одной стороны, глупо, так как у каждого свой темперамент и убедить в обратном очень трудно. С другой стороны — позаботиться о состоянии «паникёра» и попытаться переубедить его гораздо проще близким людям. Главное — им самим не впасть в уныние и не усугубить ситуацию.

Думаю, в таких ситуациях гораздо проще оптимистам и «пофигистам», только вот с последними уже сложнее их близким. Приходится уговаривать и настаивать сходить к тому же врачу и относиться к ситуации серьёзнее.

Сам перенёс сию напасть. Температура держалась 10 дней 38,3−39,3, КТ показало 35% поражения лёгких, неделя без обоняния, неделя в стационаре. А в целом — терпимо. Худшее впечатление — очереди и ожидание приёма врача в «красной зоне» поликлиники.

Всем здоровья и терпения. В больнице люди находились в гораздо худшем состоянии. Никто не знает, чем и как для него обернётся заболевание, так что берегите себя".

Татьяна Щелкун: «Мозг тормозил страшно. Психологически ломило, после — слёзы, перепады настроения, депрессия и „сбой“ давления».

Екатерина Королёва: «При болезни пропало обоняние. Знала, что это просто лёгкая форма, поэтому даже не обращала на всё это внимания и жила обычной жизнью. Дома, на «удалёнке».

Вадим Иванов: «Так тут большинство переболело, оказывается, и слава Богу, что без смертей».