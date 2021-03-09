За прошлый год сотни тысяч белорусов узнали, что флаг Мадагаскара напоминает нынешний флаг Республики Беларусь. Но такое сочетание присуще ещё нескольким республикам. Есть также много флагов, сочетающих цвета бело-красного спектра. Смотрите подборку «Кур'ера».

СПРАВКА. Хроматофобия — это навязчивый (часто нерациональный) страх какого-то определённого цвета, окрашенных в него предметов. Все отдельные виды хроматофобии тесно связаны с психотравмирующими событиями, которые подсознанием человека были «связаны» с определенной цветовой гаммой. Иногда причина хроматофобии кроется в культурных традициях. Хроматофобия (как и все другие виды фобий) лечится психотерапией (у врача-психотерапевта, а не психолога).

Реклама

ПРО ЦВЕТА. Классическая геральдика признаёт только семь цветов (тинктур) — два металла (золото, серебро (т.е. белый) и пять финифтей (лазурь, червлень, чернь, пурпур и зелень). Правило тинктур, или Главное Правило геральдики, заключается в том, что металл не может быть наложен на металл, а финифть — на финифть.