В Слуцке сгорел сарай. Фото

Во вторник, 9 марта, в 10.45 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки на 2-м переулке Урицкого.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

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Когда спасатели прибыли на место, деревянный сарай горел открытым пламенем.

Работники Слуцкого РОЧС ликвидировали и локализовали пожар. Его причина устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены сарая.