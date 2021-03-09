В Слуцке сгорел сарай. Фото

Во вторник, 9 марта, в 10.45 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании хозпостройки на 2-м переулке Урицкого.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.
Когда спасатели прибыли на место, деревянный сарай горел открытым пламенем.
Работники Слуцкого РОЧС ликвидировали и локализовали пожар. Его причина устанавливается. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены сарая.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!