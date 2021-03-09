«Мы растём вместе с газетой «Кур'ер». Какие ещё блинчики принесли в редакцию случчанки (фото)

Газета «Кур'ер» и «КХП-Трейд» завершают конкурс блинов, посвящённый Масленице. Перед подведением итогов расскажем, кто и что нам ещё принёс. Всего участницами конкурса стали 12 случчанок.

Олеся Ляхович и блинчики с творогом и изюмом

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30-летняя случчанка Олеся Ляхович готовит блинчики с творогом и изюмом по своему рецепту. Она запекает их в духовке со сметаной.

Девушка любит экспериментировать с тестом. Блинчики готовит почти каждые выходные, но начинку постоянно меняет.

«Прочитала в новостях о вашем конкурсе и подумала, а почему бы мне в нём не поучаствовать?» — сказала Олеся.

Валентина Маковская и много выпечки

38-летняя случчанка Валентина Маковская принесла в редакцию несколько угощений: блинчики с ветчиной и сыром и с творогом и изюмом, бисквитный пирог, кексы с шоколадной глазурью и творожный хворост.

«Я очень люблю готовить на своей кухне. Блинчики готовлю практически каждый день. Поучаствовать в конкурсе подсказали хорошие люди. Я согласилась. Ещё у меня есть на YouTube свой канал», — сказала Валентина.

Екатерина Жардецкая и блинчики со сметаной

Блинчики Екатерины называются «Блинчики тёти Лены». Сестра Екатерины, она же крёстная дочки случчанки, однажды приготовила их, и теперь это блюдо любит вся семья. Готовятся они просто — пекутся, смазываются сметаной и скручиваются в трубочку. Бывает, что Екатерина печёт их для семьи раз-два на день.

Галина Неделько и блины с разными начинками

Галина Неделько угостила сотрудников редакции блинчиками с ветчиной и сыром, карамелью, шоколадом, абрикосом и малиной. Эти блинчики называются арабскими, их рецепт девушка нашла в интернете.

«Я готовлю их почти каждый день. Дети их очень любят. Если мне никто не мешает, могу приготовить их за 40 минут, если мешают — может уйти весь день на приготовление. В конкурсе решила поучаствовать ради интереса», — ответила девушка.

Наталья Городник и блинчики со сметанным кремом

готовит эти блинчики по собственному рецепту. Она говорит, что печёт их всю жизнь, как замуж вышла.

«Решила поучаствовать в конкурсе, потому что новость на глаза попала. А мы растём вместе с газетой „Кур'ер“. Например, дочка участвовала в новогодней акции „Письмо Деду Морозу“. И вообще мы часто участвовали и выигрывали что-нибудь у вас», — говорит Наталья.

12-й участник и блины с желе и ягодами

К сожалению, у нас потерялся номер случчанки, которая принесла блюдо. Просим участницу связаться по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Остальных участниц и их блины вы можете посмотреть здесь и здесь.

Партнёр конкурса — «КХП-Трейд»