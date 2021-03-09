Аварии на 8 Марта в Слуцком районе: один мужчина погиб, второй - в травматологии (фото)

Подробности двух ДТП, которые произошли вечером в понедельник, 8 марта, «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ. По фактам аварий проводится проверка.

ДТП с погибшим

Около 21 часа молодой человек на Mercedes-Benz ехал со стороны деревни Докторовичи Копыльского района в сторону Ленино Слуцкого района и совершил наезд на мужчину, который сидел на дороге в полосе движения водителя. По словам случчанина, он поздно заметил человека и не успел вовремя остановиться.

В ГАИ отметили, что мужчина сидел на дороге спиной к водителю, световозвращающими элементами обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена.

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ДТП с пострадавшим

Авария произошла около 20 часов на автодороге Мусичи-Браново-Серяги около деревни Мусичи.

Житель Слуцкого района в состоянии алкогольного опьянения ехал на велосипеде вдоль дороги по встречной полосе движения. В какой-то момент он резко свернул в полосу движения молоковоза. Произошло столкновение.

В ГАИ отметили, что велосипедист световозвращающими элементами обозначен не был. С переломами его госпитализировали в травматологию Слуцкой больницы.