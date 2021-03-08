«С нашими мужчинами вообще ничего не страшно». Сотрудницы Слуцкого РОЧС рассказали, как им работается в мужском коллективе

В канун женского праздника 8 Марта «Кур'ер» узнал у сотрудниц Слуцкого райотдела МЧС, каково это — работать в мужском коллективе, заниматься, казалось бы, мужским делом и оставаться женщиной.

Диана Поповская, старший инспектор группы делопроизводства и исполнения контроля

Сейчас я работаю на гражданской должности и заканчиваю учиться в вузе. Моя работа — это документация: обращения и граждан, и юридических лиц. Также в мои обязанности входит ведение делопроизводства в отделе.

Моя жизнь не состоит только из работы. У меня есть и увлечения. Я очень люблю готовить, читать книги и активно проводить время в хорошей дружеской компании. Это меня расслабляет и вдохновляет.

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Но благодаря работе в моей жизни появилось много интересных людей, готовых прийти на помощь. Вообще, работа в мужском коллективе — это круто. Все дружные, сплочённые. Конечно, моментами бывает трудно, не без этого. Но мужчины всегда стараются нас понять и помочь. Среди них невозможно не чувствовать себя леди — женственными, лёгкими, воздушными.

В настоящее время у меня нет детей, а когда я стану мамой и мой ребёнок захочет быть спасателем, то я его поддержу, ведь спасатели — герои нашего времени.

Марина Лесникова, специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

По образованию я учитель, а учителя, как известно, люди многогранные и универсальные — могут всё. Так что и здесь, в МЧС, я продолжаю обучать, но уже правилам безопасности жизнедеятельности. Работаю как с детьми, так и с людьми старшего поколения. В общем, свободного времени у меня не так много, но выходные дни я обязательно провожу в кругу семьи, близких и друзей.

Мой муж — военный. Он понимает, что это такое — работать в мужском коллективе. В нашей семье всё построено на доверии, поддержке и взаимоуважении. Муж всегда подскажет, выслушает и даст дельный совет.

Ребёнок у нас ещё маленький, но он уже изъявляет желание быть спасателем. Если желание сына не перегорит, то я не буду препятствовать. Вдруг это судьба и дело его жизни?

Что касается коллектива, то с нашими мужчинами вообще ничего не страшно! Несмотря на устав, форму и звания, мы себя ощущаем женщинами, и нет разницы, в брюках ты сегодня или в юбке.

Елена Лиходиевская, диспетчер Слуцкого РОЧС, старший прапорщик внутренней службы

Я очень люблю свою работу. Мне нравится помогать людям. На первый взгляд, работа диспетчера кажется несложной и монотонной, но это далеко не так. Мы работаем посуточно. В восемь утра заступаем на дежурство и до утра следующего дня, пока не поменяет другая смена. Диспетчер не только принимает звонки, но и уточняет информацию: где возгорание, что горит, есть ли угроза людям, принимает решение о количестве высылаемой техники и пожарных.

И даже диспетчерам бывает страшно. Помню, как наши спасатели приехали с вызова, на котором изловили змею. Принесли мне её в банке в диспетчерскую, поставили на стол. Шутники эдакие. Было жутко и страшно. Потом, конечно, её отпустили в поле. Тем не менее мои коллеги добрые, интересные, смелые. Они нас оберегают и лелеют. Я бы даже сказала — боготворят. Мы им очень благодарны за такое отношение. Но я бы не хотела, чтобы мои дети стали спасателями в будущем, ведь это очень опасно. Моё материнское сердце будет не на месте.