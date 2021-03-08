«Отшиваем по 15 000 масок в день, 5% бесплатно передаём медикам». История белорусского бренда одежды Nelva, который не боится перемен

Сейчас бренд женской одежды Nelva насчитывает 250 сотрудников, 14 магазинов и тысячи поклонников по Беларуси, России и Украине. О том, как амбиции вчерашних студентов переросли в масштабный бизнес, рассказывает заместитель директора компании Ирина Рахманова. О своей работе она говорит с такой любовью, что сразу понимаешь: по-другому и быть не могло. От трикотажного рынка до сети своих магазинов — 10 лет

В 1997 году Брест был эпицентром швейного бизнеса, правда, тогда он чаще всего заключался в перепродаже уже готовой одежды в Россию. Молодые и амбициозные брат и сестра (Нелли и Иван Горошевич, имена которых и дали название бренду) занимались тем же, что и все. Но спустя время захотелось чего-то большего, чем просто перепродавать чужую трикотажную одежду.

— Всё произошло стихийно: собрали несколько предпринимателей, заключили договор о совместной деятельности, арендовали помещение и начали шить свою одежду. Иван занялся организацией производства и снабжением, а Нелли возглавила сбыт, — рассказывает Ирина.

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Так появился бренд, хотя в итоге всю одежду ждали те же сумки и продажи на рынках России. Со временем Nelva становилась узнаваемой и расширялась. Нелли и Иван решили сделать упор на качество одежды — появилось новое оборудование, которого не было больше ни у кого в Беларуси. Спустя 10 лет, в 2008 году, стало предельно ясно: продавать одежду такого уровня на рынках просто нельзя. Пришло время прокладывать новый путь — развивать свою розничную сеть.

— Первый наш магазин — небольшое арендованное помещение напротив минского ГУМа. Он привлёк внимание, одежда становилась популярной не только на трикотажных рынках Бреста. Торговых центров тогда было немного, а конкурсы, чтобы в них попасть, огромные! Но мы смогли туда пробиться. Спустя четыре открытых магазина решили, что пора развивать сеть и в регионах. Сейчас у нас 11 магазинов в Беларуси, 3 магазина в Москве и более 100 оптовых клиентов в России и Украине. «Раньше можно было поседеть, пока своё дело откроешь, а сейчас процедуры упростились»

Ирина присоединилась к компании в 2004 году, когда ей наскучила работа юристом по распределению на госпредприятии. Захотелось учиться чему-то новому.

— Я как раз искала работу в родном Бресте, так и вышла на Nelva, — вспоминает она. — Компания росла, список вопросов постоянно расширялся, а я такой человек, которому до всего есть дело. Постепенно втянулась во все этапы производства и продажи и прошла путь от начальника юридического отдела до заместителя директора.

Ирина считает, что вести бизнес в Беларуси не так сложно, как было лет 10 назад.

— Около 85% коллектива — женщины, у нас на фабрике матриархат! — смеется она. — Вообще я считаю, что быть женщиной — это преимущество, нам легче договориться с кем угодно. Да и частный бизнес в Беларуси в последние лет десять вести стало намного проще: раньше можно было поседеть, пока своё дело откроешь, а сейчас многие процедуры упростились. Кроме того, есть варианты поддержки малого бизнеса, о которых в стране многие не знают. Один из таких полезных для бизнеса проектов реализует Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business. В 2019 году под брендом EU4Business работали 122 проекта помощи малому и среднему бизнесу в шести странах Восточного партнёрства бюджетом более € 836 млн, в том числе и в Беларуси (€ 32 млн). О возможности получить донорскую поддержку по программе ЕБРР «Женщины в бизнесе» Ирина узнала от организаторов Белорусской недели моды в 2017 году. Программа финансируется ЕС, Швецией и Фондом содействия малому бизнесу ЕБРР (Италия, Япония, Корея, Люксембург, Швеция, Швейцария, Китай, США).

— С нами проводили обучающие семинары, я тогда очень впечатлилась профессионализмом спикеров. Потом в рамках совместных проектов нам помогли поработать над визуализацией бренда и стратегией, организовали консультации со специалистами в разных сферах — от ведения социальных сетей до организации производства. Это очень помогло улучшить имидж бренда. Да и вообще, есть глобальное ощущение, что мы стали другими.

Уже через год после завершения проекта выручка компании выросла на 20%, а экспорт — на 45%. ЕБРР поставил масштабную цель — сделать бренд Nelva узнаваемым в Европе, создать там свой интернет-магазин, помочь выйти на крупные онлайн-площадки и на партнёров по франчайзингу. Но вмешался коронакризис, и многие планы пришлось на время отложить. Вместо летней коллекции-2020 — маски, противочумные костюмы и бахилы

— В феврале в стране появились первые случаи заражения, но тогда казалось, что всё это далеко и нас не коснётся. Но коснулось очень быстро: в марте было 60% от продаж в марте 2019 года, а в апреле — и вовсе 20%. В мае потеплело, и люди вышли в магазины, поэтому стало немного больше, мы вышли на 45% от количества продаж в прошлом мае. В разгаре был выпуск новой коллекции, мы были не готовы к тому, что закрылись границы и многие магазины в соседних странах. В апреле стало ясно, что продавать некому и прибыли не будет. Нужно было что-то делать, чтобы всем нам выжить.

На время пандемии компания перешла на выпуск одноразовых медицинских масок, которых не хватало не только обычным белорусам в аптеках, но даже врачам. Кроме того, чтобы продержаться на плаву, пришлось сократить рабочее время или отправить в отпуск некоторых работников.

— Мы захотели шить маски, но ни марли, ни бязи, ни резинок — поначалу ничего не было. Сейчас мы производим качественные маски не на машинках, а на специальном оборудовании, которое контролируют четыре человека. Выходит, порядка 15 тысяч масок в день, которые у нас закупают медицинские учреждения, сети аптек и промышленные предприятия. Кроме того, 5% сделанных нами средств индивидуальной защиты мы безвозмездно передаём медикам Брестской области. Весь апрель компания выпускала только маски, но вскоре оказалось, что рынок перенасыщен ими, пусть и не всегда хорошего качества. Не теряя времени, Nelva переквалифицировалась на пошив одноразовых костюмов для медиков, бахил и шапочек. За три недели мая пошили более 50 тысяч защитных комбинезонов.

— Весеннюю коллекцию мы отгрузили в магазины ещё до начала кризиса, летнюю — в начале июня, а осеннюю пришлось немного переработать и сократить. Сейчас наши клиенты начинают выходить из карантина и открываться. В общем, будем пытаться вернуться к прежней жизни. Маски, как вспомогательный вид деятельности, мы планируем делать и после окончания пандемии. Они всегда нужны, пусть и не в таком объёме.

Непросто выжить небольшому предприятию в небольшой стране, да ещё в такой конкурентной среде, как пошив женской одежды. А стать успешным — и вовсе задача со звёздочкой. Но Nelva справляется. Во-первых, фокус на качестве — от тканей и контроля каждой строчки во время производства до обучения продавцов дважды в год. Во-вторых, наличие одежды не только модельных 42−44 размеров, но и больших размеров, которая сядет ровно по фигуре (секрет в том, что новые фасоны обязательно примеряют на живых моделях, а не манекенах). И в-третьих, отсутствие страха перед переменами. — Сейчас важно уметь быстро реагировать на ситуацию. Работы в последние месяцы в разы больше. Мы планируем осваивать онлайн-продажи в Европе, открыть там свой интернет-магазин. Можно понять тех, кто решил отсидеться сейчас. Но мы не привыкли бездействовать и не боимся пробовать новое.

ЕС оказывает поддержку женщинам-предпринимателям Беларуси через программу «Женщины в бизнесе». Она предлагает бизнес-консультации, обучение и наставничество, а также финансирование через специальные кредитные линии местных банков.

В 2019 году в рамках программы 62 предпринимательницы получили ссуды на общую сумму более 2.875 млн евро, 16.800 евро было выделено в грантах, а 286 участницам программы помогли бизнес-консультации. Женщины смогли увеличить оборот своих компаний и создать рабочие места для более тысячи человек.

Узнать о возможностях получения финансирования для развития бизнеса можно на сайте программы ЕС EU4Business и в карточках «Как ЕС поддерживает женский бизнес в Беларуси».

Материал подготовлен проектом EU4Business при поддержке EU NEIGHBOURS east

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