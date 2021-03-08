Работаю за компьютером, глаза постоянно краснеют и сохнут. Врач рассказывает, что может помочь

Сухость, покраснение, ощущение песка в глазах — все эти симптомы могут появляться из-за непрерывной и долгой работы за компьютером. Софья Сомова, врач-офтальмолог, рассказывает, что можно сделать, чтобы глаза не так сильно уставали.
— При работе за компьютером более четырёх часов в сутки важно помнить, что глазам нужен регулярный отдых. А часто и дополнительный уход, если появляется сухость или покраснение.
Соблюдайте правило 20−20. Через 20 минут работы хотя бы 20 секунд разглядывайте предметы, находящиеся вдали, или делайте зрительную гимнастику (есть редкие противопоказания, например, её нельзя делать при отслойке сетчатки, при воспалительных заболеваниях глаза). Самые простые упражнения — это моргание, отвлечение на предметы, которые находятся вдали.
Вот ещё несколько несложных упражнений для перерыва:
- Упражнение «Смотрим в окно». Делаем точку (например, из пластилина) и лепим на стекло окна. Выбираем за окном далёкий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Можно усложнить нагрузки и фокусироваться на четырёх разноудалённых объектах.
- Упражнение «Большие глаза» укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы глаз. Сидим прямо, крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем их широко открываем. Повторяем 8−10 раз.
- Упражнение «Рисуем картину». Закройте глаза на несколько минут и представьте что-то приятное. Потрите ладони рук, чтобы они стали тёплыми, и прикройте ими глаза, скрестив пальцы на середине лба.
- Правильно обустройте рабочее место. Обратите внимание на свет и установку монитора. Экран нужно располагать на расстоянии 50−70 см от глаз, при этом верхний край монитора должен быть ниже уровня глаз на 10−15 см. Важно отрегулировать высоту стула и правильно расположить источник света: рекомендуется рассеянный свет, который будет падать с левой стороны.
- Избегайте появления на мониторе бликов. Чтобы с ними справиться можно, например, уменьшить в комнате освещение, но осветить пространство перед компьютером тёплым светом.
- При сухости глаз используйте увлажняющие капли длительного действия. Сидение за компьютером, чтение и другие занятия, требующие повышенной концентрации, подавляют мигательный рефлекс, и слеза испаряется быстрее. Увлажняющие капли для глаз или искусственная слеза — это препараты, которые помогают восстанавливать на глазу слёзную плёнку.
- Пользуйтесь при необходимости очками. Если врач назначил вам ношение очков, то в них нужно в том числе и работать за компьютером. Важно учесть, что очки могут быть разными по назначению: одни — для чтения, другие — для работы. Так вот тем, кто постоянно за монитором, рекомендуется использовать очки со специальным покрытием блю-блок, которое облегчает зрительное восприятие.