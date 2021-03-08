Работаю за компьютером, глаза постоянно краснеют и сохнут. Врач рассказывает, что может помочь

Сухость, покраснение, ощущение песка в глазах — все эти симптомы могут появляться из-за непрерывной и долгой работы за компьютером. Софья Сомова, врач-офтальмолог, рассказывает, что можно сделать, чтобы глаза не так сильно уставали.

— При работе за компьютером более четырёх часов в сутки важно помнить, что глазам нужен регулярный отдых. А часто и дополнительный уход, если появляется сухость или покраснение.

Реклама

Соблюдайте правило 20−20. Через 20 минут работы хотя бы 20 секунд разглядывайте предметы, находящиеся вдали, или делайте зрительную гимнастику (есть редкие противопоказания, например, её нельзя делать при отслойке сетчатки, при воспалительных заболеваниях глаза). Самые простые упражнения — это моргание, отвлечение на предметы, которые находятся вдали.

Вот ещё несколько несложных упражнений для перерыва: