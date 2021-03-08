Биография 23-летней Кристины Озтюрк взорвала рунет: выйдя замуж за турецкого миллионера, женщина раз за разом становится мамой — на сегодня у неё уже 11 детей… Но рожает Кристина не сама: дети появляются благодаря работе суррогатных матерей. TUT. BY взяли у Кристины небольшое интервью (Озтюрк немногословна). Чтобы беседа была более содержательной и понятной читателю, в интервью будут использоваться цитаты из блога многодетной мамы, а психолог прокомментирует эту нашумевшую историю.

«Чувствую себя Золушкой, которой подарили счастье»

— Кристина, у многих, кто знакомится с историей вашей семьи, возникает закономерный вопрос «зачем?»…

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— Ещё когда я была маленькой, хотела, чтобы у меня были братья и сёстры. Уже тогда мечтала: вырасту — у меня будет много детей.

Сама я родилась в небольшом городе Волгодонск Ростовской области. Мой отец ушёл из семьи, когда мне было 2 года, поэтому я росла с мамой, а на каникулы ездила к бабушкам. Моя мама растила меня одна и работала на нескольких работах, денег ни на что не хватало. В подростковом возрасте я тоже начала подрабатывать, чтобы финансово помогать маме. А в 17 лет родила дочь — сейчас Вике 6 лет.

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— Знакомству с Галипом вы посвятили несколько постов в своём инстаграме. Как ваша мама отнеслась к новом избраннику?

— Мои родители хотят одного: чтобы я была счастлива, а сейчас я действительно счастлива.

Из блога Кристины: «В мой первый день отдыха в Батуми ко мне подсел приятной внешности мужчина с очень добрыми глазами и располагающей к себе улыбкой. Мы сразу стали болтать обо всём, как будто знали друг друга всю жизнь и даже больше. Спустя несколько часов беседы без лишних слов я услышала из его уст: «Ты станешь моей женой?». А следом начался разговор о том, что у нас будет много детей, мы будем жить долго и счастливо.

Вот так просто я согласилась на предложение мужчины, которого знала всего несколько недель. Я улетела в Москву за дочкой и вернулась в Батуми через два дня. До сих пор не верю, что смогла решиться на такой смелый шаг: поменять всю свою жизнь одним решением».

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А вот какой Галипу запомнилась Кристина на первой встрече: «Когда я тебя впервые увидел, я сразу влюбился. Ты такая лёгкая, всегда с улыбкой на лице, в то же время очень стеснительная и загадочная. Именно такую жену я себе хотел! Я увидел в тебе неогранённый бриллиант, увидел, какое чистое и доброе у тебя сердце».

— Чем занимается Галип?

— У Галипа много направлений в бизнесе, но в основном это всё, что связано со сферой туризма.

Из блога Кристины: «Мой гид по жизни, мой проводник, мой сказочный принц. Сейчас я верю ему во всём, не подвергаю его слова сомнениям. Я всецело доверилась ему сама и доверила свою жизнь. Чувствую себя Золушкой, которой подарили счастье.

Каждый день Галип меня удивляет — он такой разный, каждый день преподносит одну из своих сторон, своих граней. Я вижу его любовь ко мне в его глазах, в его поступках, в его отношении к нашим детям. Ради семьи он на всё готов».

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«Галипу пришла идея, что мы можем иметь сразу много детей»

— Кто из вас первым заговорил о суррогатном материнстве?

— Мы точно знали оба, что хотим много детей. Сначала думали, что я сама буду рожать год за годом. Но потом Галипу пришла идея, что мы можем иметь сразу много детей. Тогда он и предложил мне воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Мне не нужно было много времени для того, чтобы принять положительное решение.

Перед тем, как начать процесс, я всё узнала у доктора: кем будут суррогатные мамы, как будут контролироваться сдачи анализов, а также всё о плановых посещениях врачей суррогатной мамы. Мне нужно было быть уверенной, что суррогатная мама абсолютно здоровая, крепкая девушка, готовая физически и, главное, психологически пойти на эту процедуру.

Из блога Кристины: «Cуррогатное материнство (СМ) в Грузии разрешено официально с 1997 года. Для того чтобы воспользоваться услугой СМ, пара должна состоять в официальном гетеросексуальном браке.

В Грузии данная услуга стоит относительно дёшево, если рассматривать в сравнении с другими странами, где разрешено СМ. Конкурировать в ценовой политике с Грузией могут Россия и Украина. В среднем суррогатная мама в Грузии получает 8 тысяч евро.

Помимо этой суммы пара, желающая воспользоваться СМ, оплачивает все расходы на медицинское обслуживание. Без медицинского обслуживания суррогатное материнство является незаконным. В Грузии разрешено только гестационное СМ (суррогатная мать не является генетической мамой), а не традиционное (суррогатная мать является генетической матерью).

Семейный кодекс Грузии гласит, что ребёнок, родившийся в результате использования методов вспомогательной репродукции, связан с супругами, генетический материал которых был использован для их зачатия. В отличие от некоторых других стран, где суррогатная мать обязана дать согласие на регистрацию генетического родителя в качестве родителя ребёнка, которого она родила, и, в принципе, сохранить ребёнка после рождения ребенка, такая возможность отсутствует в грузинском законодательстве. Проще говоря, в Грузии суррогатная мать не имеет никаких прав на ребёнка, которого вынашивает, потому что генетически не является матерью».

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— Какие факторы вы учитываете, когда принимаете решение подписать договор с суррогатной матерью?

— Для меня главное — здоровье и психологический настрой суррогатной мамы.

Из блога Кристины: «В нашем случае выбором суррогатных мам занималась клиника, всеми остальными процессами занимался муж, сообщая мне обо всех принятых им решениях. Что важно при выборе СМ? Мама должна быть молодой, но рожавшей хотя бы 1 раз. У СМ не должно быть вредных привычек или зависимостей. Перед вступлением в программу СМ должна обязательно пройти курс с психологом. Обязательно прохождение всех врачей, чтобы выявить, нет ли хронических болезней и отклонений, чтобы убедиться в крепком здоровье мамы и благополучной беременности.

На третьем этапе отпадает большинство СМ, потому что не все психологически готовы отдать ребёнка. Часто происходит и так, что психологические курсы СМ прошла, но в итоге, когда приходит время отдавать ребёнка, мама начинает отказываться и хочет оставить ребёнка себе. К сожалению, с таким случаем пришлось столкнуться и нам. Во время беременности СМ должны проходить все обследования и сдавать анализы своевременно. Для наших СМ я приготовила ежедневное меню, чтобы и суррогатные мамы и малыши получали все необходимые элементы и витамины.

Знаю, что часть пар берут СМ под полный контроль: перевозят к себе в дом и следят за каждым действием. Мы так не делали. Мне кажется, что такой контрольный режим будет стрессом для СМ, ведь тяжело жить под постоянным наблюдением, контролем, в чужом доме с чужими людьми. На мой взгляд, лучше, когда СМ находятся дома с близкими, со своей привычной и комфортной атмосфере и не испытывают стресса.

После рождения малышей наши контакты с СМ прекращаются, чтобы не возникало эмоциональной привязанности у СМ к ребёнку, хотя некоторые пары, прибегнувшие к суррогатному материнству, продолжают поддерживать дружеские отношения с СМ своих детей».

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Из блога Кристины: «ЭКО — это огромная нагрузка на организм, связанная с приёмом гормонов. И, конечно, без последствий для организма такие процедуры не проходят. Во время подготовки к ЭКО я пережила:

Ежедневные уколы в живот, которые к концу процесса стимуляции яйцеклеток дарят вам такой живот, как будто вы сами беременны. Гормональные сбои, влияющие на ваше настроение… представьте, синдром ПМС, который никуда не уходит, а длится постоянно — то плачешь, то смеёшься, то хочешь объять весь мир своей любовью, а то разрушить его до основания. Эмоциональное напряжение. Выделю в отдельный пункт. Потому что каждое ожидание результатов — это огромный стресс. Надеешься, что всё благополучно, что детки будут здоровыми. В общем, ожидание — как будто ты сам вынашиваешь малыша.

Важно помнить, что все анализы нужно обязательно сдавать своевременно, чтобы не навредить своему организму. В последние дни стимуляции нужно особенно беречь себя, врачи даже не разрешали вставать с постели, поэтому мой муж заботился обо мне ещё сильнее — приносил фрукты в постель, радовал маленькими сюрпризами.

Отдельное спасибо нужно сказать Галипу за его терпение к моим переменам в настроении, такое трепетное отношение к женщине может проявить не каждый.

Стимуляция яйцеклеток может длится по-разному в зависимости от предписаний врача — от 1 до 2 недель. После изъятия яйцеклеток ещё примерно 3 месяца нужно проходить общие обследования на состояние здоровья, частой проблемой становится увеличение щитовидной железы. Новую стимуляцию яйцеклеток рекомендуется проводить не ранее, чем через полгода после предыдущей.

Спасибо, любимый муж, что бережёшь меня от всего, заботишься 24 часа в сутки 7 дней в неделю».

«Всеми финансовыми вопросами занимается муж»

— Как выбираете имена детям?

— Вместе с мужем выбираем имена для детей. Но в основном Галип выбирает имена для мальчиков, он называет их в честь своих родственников или великих людей, а я — для девочек. А одно имя для своей сестрички — Алисы — выбрала наша старшая дочь Вика. Она любит проводить время со своими братьями и сёстрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Озтюрк (@batumi_mama)

— Как проходит ваш день с детьми?

6:00 — подъём, кормление (смесь), гигиенические процедуры;

6:30−8:00 — занятия, игры;

8:00−10:00 — первый утренний сон;

10:00 — умывание, завтрак (каша с фруктами);

11:30 — зарядка;

12:00−14:00 — прогулка и сон на свежем воздухе;

14:00 — обед (овощи, мясо, рыба, смесь);

14:30−16:00 — занятия, игры;

16:00−18:00 — прогулка;

18:00-полдник — (фруктовое пюре, творог, йогурт, смесь);

18:00−19:30 — занятия, игры, чтение книг;

19:30 — ванна;

20:00 — ночной сон;

22:00 — последнее ночное кормление во сне (смесь).

Из блога Кристины: «Дети — это самая огромная ответственность, это то, что у меня на первом месте, поэтому я выстраиваю систему воспитания, питания, обучения и каждой мелочи самостоятельно. Да, у меня есть помощницы, но они лишь исполняют указания, которые я заранее готовлю, прорабатывая каждое действие до мелочей. К сожалению, не всегда мы находим общий язык и понимание с нянями, поэтому приходится менять персонал. Самое главное, что требуется от няни — это соблюдать предписанный режим, что происходит, к сожалению, не всегда».

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— Сколько у детей нянь, а у вас — помощниц по хозяйству? Насколько это дорого?

— На данный момент работает 9 нянь, 1 повар, 2 уборщицы. Всеми финансовыми вопросами занимается муж.

— У каждого малыша своя комната?

— Пока нам всем места хватает, но мы ещё строим дом, чтобы летом ездить туда с детьми отдыхать.

У Вики своя комната. У малышей на данный момент одна комната на двоих, а как подрастут, тогда у каждого будет своя.

Из блога Кристины: «Мы живём в двухэтажных апартаментах. В прошлом году мы сделали грандиозный ремонт, после которого дом стал уютным семейным гнёздышком. А ещё мы превратили террасу в место, где мы проводим много времени все вместе: купаемся в бассейне, загораем, наслаждаемся летом и общением с друг другом, а ещё делаем барбекю и устраиваем встречи с друзьями. На верхнем этаже располагается кабинет Галипа, кухня, просторный гардероб и наша спальня».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Озтюрк (@batumi_mama)

«О 105 детях и речи не идёт»

— Ожидали, что после постов в инстаграме столкнётесь с таким количеством хейта?

— Конечно, я понимала, что не все люди смогут принять мою модель семьи. Так что этого стоило ожидать. Больше всего меня расстраивает, когда люди, не прочитав мою историю с самого начала, начинают выдумывать небылицы, а также когда в комментариях пишут оскорбления.

Если не станет всех хейтеров, то и не будет перенаселения планеты, в стремлении к которому обвиняют нашу семью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Озтюрк (@batumi_mama)

— А что скажете по поводу того, что вы не сможете уделять всем детям достаточно внимания и содержать их?

— Пусть не переживают обо мне и моих детях, мой муж обо всём позаботился. Финансовую составляющую мы предусмотрели не на одно поколение вперёд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Озтюрк (@batumi_mama)

— Тяжело быть многодетной мамой?

— Очень сложно, так как на мне лежит большая ответственность, чтобы воспитать из своих детей добрых, счастливых людей. Мой муж заботится обо мне, это даёт мне много сил и энергии, чтобы быть многомамой.

Сколько ещё будет детей — не знаю. Конечно, о 105 детях и речи не идёт.

Из блога Кристины:"Когда я начала вести блог, у меня было 5 детей и созвучное число, которое показывало желание иметь большое количество детей, было 105. Оно было взято в шутку — пальцем в небо, когда у меня в подписках были лишь мои друзья, знакомые и знакомые знакомых. Число 105 лишь служило цепляющим внимание элементом в шапке профиля! И осталось с тех времен и по сей день. Оно не значит, что мы планируем иметь 105 детей".

— Галип не просил перестать вести «мамский блог» и делиться жизнью семьи?

— Нет, в последнее время ему даже нравится то, чем я занимаюсь. Поэтому стал меня поддерживать в любых моих идеях.

Комментарий психолога «Центра успешных отношений»:

Янина Коновко, психолог «Центра успешных отношений»

— С точки зрения семейной психологии пара может иметь столько детей, сколько захочет. У нас в стране немало многодетных семей. И чем отличаются самостоятельно рождённые дети от усыновлённых или рождённых с помощью суррогатных мам? Ничем, дети есть дети, семья есть семья.

В семьях наших бабушек, например, было по 13 детей. Но почему-то сейчас это стало абсолютным отклонением от общепринятой кем-то нормы, и мы считаем, что дети в такой семье будут обделены вниманием матери. Тут нельзя быть столь однозначным, в каждой семье подобный вопрос решается по-своему. Если это няня — замечательно, бытовые вопросы ребёнка точно будут закрыты. По словам Кристины, она достаточно серьёзно подходит к воспитанию детей и, думаю, сделает так, что всем малышам хватит её внимания.

Это вопрос не количества детей, а вопрос взаимоотношений между супругами и их готовности к воспитанию и взаимодействию с детьми. Если они прошли такой путь и поставили для себя эту цель, не думаю, что они сделали это только ради того, чтобы взорвать инстаграм.

Как предотвратить общественное осуждение, с которым в данном случае столкнулась семья Озтюрк? Наверное, не выносить семью на обозрение публике. Любое соприкосновение с общественностью — это когда часть людей одобряет, часть скажет, что пара сошла с ума, часть — будет относиться к этому нейтрально.

Если людей волнует, сможет ли пара материально обеспечить столько детей, то это, скорее, их внутренние вопросы взаимоотношений с деньгами. Тем, кто обеспокоен, что дети недополучат любовь и заботу, самим этого не хватает. В каждом отзывается что-то своё на любую ситуацию. Хейтерские комментарии — это всегда про внутренние проблемы самого комментатора. Обычно, когда происходит бурное погружение в чужую жизнь, это про то, что своя жизнь не наполнена яркими эмоциями, событиями. Когда своя жизнь наполнена, на чужую времени не остаётся.