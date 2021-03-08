«Кажется, Мишка не понимает, что происходит». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 22 по 28 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Людмила (@lucindra_andreevna)

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Публикация от Эвелина Монинец (@evelinamoninets)

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Публикация от кайфарик (@dimmetryi)

 

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Публикация от Darya Pankevich (@dariapanks)

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Публикация от Стифлер🐶 Фокси🦊 (@foxy.stifler)

 

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Публикация от Дима Жоголь (@dimasik_vel)

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Публикация от 📷 Ruslan Photos Nature. 📸 (@ruslanberezovskii_)

 

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Публикация от 🔥Dasha.Chudchyna🔥 (@dashka.chudchyna)

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Публикация от Красуцкий Николай (@nikolai_krasutsky)

 

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Публикация от Оля Заяц (@o_zzzayats)