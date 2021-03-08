«Любите и будьте любимы». Прекрасные случчанки и их тюльпаны (обзор Instagram)

В понедельник, 8 марта, в соцсетях просто море тюльпанов. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жительница Слуцка сами выложили в Instagram.

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