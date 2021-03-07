Ватные палочки, серные пробки… Врач о том, из-за чего ещё может стать хуже слух

По данным ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте 12−35 лет) подвергаются риску потери слуха в результате воздействия шума в местах отдыха и развлечений. По каким ещё причинам у людей чаще всего нарушается острота слуха? Как заметить её вовремя? Александр Поливко, врач-оториноларинголог отвечает на десять популярных вопросов.

По каким признакам можно определить, что ухудшается слух?

На это могут указывать:

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плохая разборчивость речи собеседника;

разное восприятие ушами звуков (музыки или разговора по телефону);

часто снижению слуха сопутствует фоновый шум в ушах или в голове, заложенность и ощущение давления в ушах;

повторяющиеся приступы головокружения.

А если начинаешь громче говорить?

Если человек начинает громко разговаривать, то может быть два варианта. Первый — человек действительно хуже слышит, поэтому подсознательно начинает громче разговаривать. Второй — человек привык находиться в условиях окружающего шума, и тут велика вероятность развития проблем со слухом.

На этот симптом нужно обращать особое внимание у детей: если ребёнок громко разговаривает, он смотрит телевизор с близкого расстояния, постоянно увеличивает громкость (если сам уже умеет), плохо реагирует на обращённую к нему речь, окружающие звуки, особенно когда не видит источник этого звука (например, если зовёте ребёнка со спины), — то это повод обратиться к отоларингологу. Особенно на такие изменения нужно обращать внимание после или во время простудных заболеваний.

Простуда может повлиять на остроту слуха?

Да. Часто именно после перенесённых простудных и инфекционных заболеваний слух может ухудшиться.

Из-за чего ещё он может стать хуже?

Если мы говорим о постепенном снижении слуха, то этот процесс может растянуться на всю жизнь. Наиболее значимые факторы, которые будут на него влиять, — наличие громкого звука и вибрации. Чем сильнее эти факторы воздействуют на слуховой орган, тем больше вероятность, что они будут приводить к необратимым изменениям состояния слухового нерва, то есть к постепенному снижению слуха. Это могут быть как какие-то вредные факторы на работе, так и банальная привычка громко слушать музыку (в наушниках или без).

Если это внезапная потеря слуха, то здесь частые причины — перенесённые инфекционные заболевания, травмы, острые нарушения кровообращения в головном мозге. К бытовым причинам, которые могут привести к снижению слуха, можно отнести чистку ушей ватными палочками: человек задумался во время чистки уха, до чего-то дотронулся или его толкнули — произошла травма барабанной перепонки, которая запустит острый воспалительный процесс в полостях уха. Это как минимум может привести к кратковременному снижению слуха, а иногда может перерасти и в стойкую его потерю.

Одна из самых банальных причин снижения слуха (может быть и резкой) — серная пробка, она со временем всё меньше пропускает звук, и острота слуха снижается. Как правило, в этом случае снижение слуха сопровождается внезапно появившейся заложенностью. Однако у детей и пожилых людей из-за постепенного накопления серы в ушах такого симптома может и не быть, они просто адаптируются к этому состоянию.

Снижение слуха может произойти внезапно?

Это может быть как постепенный, малозаметный для человека процесс, так и достаточно резкий. При этом снижение слуха иногда (но далеко не всегда) может сопровождаться какими-то другими симптомами, например, болью, шумом в ухе, его заложенностью, простудными симптомами вроде насморка, боли в горле, повышением температуры тела.

Если на концерте стоял рядом с колонкой, это может повлиять на слух?

Нередки случаи, когда пребывание на концерте рядом с источником звука может закончиться получением акустической травмы, а это может приводить к стойкому снижению слуха. В такой ситуации чем раньше начнётся лечение, тем больше шансов вернуть прежний уровень звуковосприятия. Когда это «чем раньше»? Обычно концерт проходит вечером, если человек лёг спать с шумом или визгом в ушах, а на утро у него всё в порядке, то можно не переживать. Но если симптомы сохранились, появилась заложенность уха, то необходимо обратиться к врачу в этот же день.

Станет ли человеку, который теряет слух, некомфортно, скажем, в кафе с громкой музыкой?

Если у человека уже есть какая-то проблема со снижением слуха, то нередко этому способствует повышенная раздражительность или какие-то ощущения в ухе при громком фоновом шуме — особенно внезапном. Скорее всего, он будет реагировать на удары, падение каких-то предметов, крики и т. д.

Потеря слуха бывает генетической?

Да. В Беларуси все дети в роддоме (за исключением случаев, когда ребёнок не может выполнить исследование, например, находится в отделении интенсивной терапии и т. д. ) проходят скрининг состояния органа слуха. Если ребёнок не проходил данную проверку или прошёл её с сомнительным результатом, то его направляют на консультацию к детскому сурдологу. Если у родителей наблюдается снижение слуха, то вне зависимости от результатов скрининга в роддоме они могут в первые месяцы жизни малыша обратиться за консультацией к отоларингологу, высказать свои опасения, и врач уже расскажет, нужно ли что-то делать далее.

Как возраст влияет на снижение слуха?

С возрастом, безусловно, слух меняется, это называют нормальной деградацией остроты слуха, меняется работоспособность слуховых нервов. Но при таких изменениях человек всё равно должен быть социально адаптирован, должен понимать речь окружающих людей. Если наступает состояние, при котором пожилой человек плохо понимает, что говорят окружающие (уменьшается разборчивость речи), он не слышит, например, телевизора, радио, то это повод обратиться к врачу. Часто пожилому человеку на это могут указать окружающие люди.

Что делать, если проснулся и понимаешь, что хуже слышишь?

Срочно записываться к врачу. При острой потере слуха, которая сопровождается болью в ухе, можно до приёма принять какой-то противовоспалительный препарат — это позволит убрать боль, отёк из уха. Здесь очень важен первый краткий период после начала заболевания. Ни в коем случае нельзя проводить согревающие процедуры в области ушей, так как это может усугубить течение заболевания.