Международный женский день по масштабам празднования затмевает, конечно, все остальные даты на предстоящей неделе. А между тем 8 марта начинается ещё и масленичная неделя, которая продлится до 14 числа. Тогда мы попрощаемся с зимой окончательно.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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