Международный женский день по масштабам празднования затмевает, конечно, все остальные даты на предстоящей неделе. А между тем 8 марта начинается ещё и масленичная неделя, которая продлится до 14 числа. Тогда мы попрощаемся с зимой окончательно.
Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».
- 8 Марта — Международный женский день. История праздника началась в 1857 году, когда в Нью-Йорке работницы текстильной промышленности вышли на «Марш пустых кастрюль». Так они обратили внимание общественности на ущемление прав по половому признаку. В 1966-м 8 Марта стало нерабочим днём в СССР. В 1975-м по решению ООН праздник стал официальным Международным женским днём.
- 8 марта — начало Масленицы или сырной недели. В этом году Масленица празднуется с 8 по 14 марта.
- 9 марта — Всемирный день диджея. Проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.
- 10 марта — народный праздник Тарас Бессонный. В этот день молятся святому Тарасию и просят у него защиты от жара, высокой температуры.
- 11 марта — Всемирный день почки. Отмечается во второй четверг марта начиная с 2006 года. Это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение знаний о важности почек для жизнедеятельности организма.
- 12 марта — Всемирный день против киберцензуры. Киберцензура — это контроль государством веб-сайтов и других электронных носителей. Против тотального контроля выступили представители международной организации «Репортёры без границ». Активисты считают, что мониторинг сетей привёл к тому, что в тюрьмах оказались многие журналисты и активные пользователи интернета из-за инакомыслия. Активисты рассматривают слежку за пользователями сетей, веб-сайтами и блогами как давление на правовое общество и существующие свободы.
- 13 марта — День Плутона. Планету открыл астроном Клайд Томбо 18 февраля 1930 года. Имя планете дала 11-летняя девочка Венеция Берни. Плутон — повелитель загробного мира в древнеримской мифологии.
- 14 марта — Международный день числа «Пи». Впервые этот день отмечался в 1988 году в научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско. Число «Пи» — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине её диаметра. В повседневных вычислениях «Пи» равно 3,14. Учёные и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-математическими мероприятиями.