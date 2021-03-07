Ходить в сваты, мириться с тёщей и всех простить… Что делать в каждый день масленичной недели

Масленица — весёлый и вкусный славянский праздник. Ежегодно дни масленичной недели меняются в зависимости от празднования Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

В 2021 году Масленица длится с 8 по 14 марта. В эту неделю строго запрещено есть мясо и любые мясосодержащие продукты. Зато разрешена «молочка». Поэтому у масленичной недели существует ещё два названия — мясопустная (мяса нет) неделя и сырная неделя.

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Готовить, помимо блинов, можно блюда и выпечку из любых кисломолочных продуктов (сливочного масла, сыра, молока), яйца, рыбу, оладьи, лепёшки, драники, хворост, пироги с разными начинками (кроме мясных). В почёте — сырники и вареники с творогом. Всю масленичную неделю принято делить на два периода. С понедельника по среду отмечается Узкая масленица. С четверга по воскресенье — Широкая масленица. В первую половину разрешалось работать по хозяйству, а во вторую — все предавались праздничным гуляньям.

Как проводить дни масленичной недели

Понедельник — «Встреча». В доме должна быть чистота и порядок. Первый день праздника был отведён под встречу Масленицы. В этот день родственники встречались друг с другом. С утра невестка отправлялась в отчий дом проведать родителей, а вечером родители мужа приходили в гости к сватам. Первый блин нужно отдать нищим с просьбой помянуть умерших родственников.

Вторник — «Заигрыш». Начинаются народные гулянья. Основа дня — сватовство. В этот день неженатые юноши выбирали себе невест и сватались к ним. В пост свадьбы запрещены, поэтому и сватались заранее, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Среда — «Лакомка». По средам тёщи зазывали в гости зятьёв и угощали их блинами, мирились, если были в ссоре. А по вечерам к ним присоединялись другие родственники.

Четверг — «Разгул». Это начало Широкой масленицы. Все верующие оставляют работу и выходят на народные гулянья: игры, забавы, состязания, разведение костров, катание на санях, шуточные бои, прочие весёлые обряды, а наряженные детишки колядовали.

Пятница — «Тёщины вечёрки». Теперь тёща идёт в гости к зятю. Может прийти не одна, а с подругами, чтобы они оценивали, насколько зять хорошо к ней относится. Блины для тёщи готовит зять из тех продуктов, что накануне передала она сама.

Суббота — «Золовкины посиделки». Встречи гостей продолжаются. На этот раз невестки встречают родственников по линии мужа (сестёр, братьев, родителей). Вкусно угощаются, рассказывают истории, байки, молодёжь проводит гадания.

Воскресенье — «Проводы», «Прощённое воскресенье». Гулянья заканчиваются, вечером сжигают соломенное чучело. Чем ярче оно горит, тем скорее придёт весеннее тепло. Все просят друг у друга прощения и стараются простить сами.

Вкусной вам Масленицы!