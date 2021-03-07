Жирный или обезжиренный? Врач объясняет, какой кефир наиболее полезен

Есть ли толк от обезжиренного кефира? Кефир какой жирности наиболее полезен? Разберёмся вместе с Олесей Сидуковой, врачом-гигиенистом, старшим преподавателем кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО.

Сохраняет ли свои свойства обезжиренный кефир?

Всё хорошо в меру. Обезжиренный кефир — идеальный перекус на ночь или временное решение на диете. Но злоупотреблять продуктами с пониженным содержанием жира не стоит.

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Плюсы обезжиренного кефира:

Полезен для организма. Способен так же благотворно влиять на пищеварительную, нервную, иммунную системы, как и «жирный» аналог. Содержит те же питательные вещества, что и обычный кефир, насыщен лактокультурами и протеинами.

Подходит для тех, кто сидит на диете или страдает от ожирения. В таком напитке меньше калорий, минеральных веществ, но при этом чуть больше белка.

Снимает утренние отёки. Идеален как перекус на ночь. Вреда для фигуры не будет, зато напиток поспособствует хорошем сну и лучшему выводу жидкости из организма.

Недостатки:

Нехватка жиров вредна. В обезжиренном кефире почти нет молочного жира и жирорастворимых витаминов, а они — важный строительный материал для организма, полезны для поддержания иммунитета. Постоянное и ежедневное потребление обезжиренного кефира возможно только в сочетании с другими продуктами, содержащими жиры (яйца, мясо, сыр, орехи, масло).

Гормональные проблемы. Недостаток жира в организме может нарушить гормональный баланс, привести к преждевременному старению. Обезжиренный кефир не рекомендуют постоянно пить молодым девушкам и женщинам. Гормональные сбои при недостатке жира грозят повлиять на регулярность менструаций.

Пресный вкус. Обезжиренный кефир бывает не слишком вкусным. Поэтому иногда производители идут на хитрость и добавляют туда сахар. Внимательно изучайте состав!

1,5%, 2,5%, 3,2%. Какой выбрать?

обезжиренный,

нежирный (1−1,5%),

средней жирности (2,5%),

жирный (3,2% и выше, вплоть до 6%).

Подходя к магазинному холодильнику с «молочкой», чаще всего видим несколько видов кефира:

Золотым решением на каждый день станет нежирный или кефир средней жирности — 1—2,5%. Это совсем не запрещает порой побаловать себя жирным и более густым кефиром или устроить разгрузочный день на обезжиренном.

Молочный жир, содержащийся в этом кисломолочном продукте, полезен. Он включает в себя биологически важные и незаменимые (не синтезируются в организме, поступают только с пищей) мононенасыщенные (олеиновая кислота) и полиненасыщенные (линолевая и линоленовая) жирные кислоты. Они способствуют хорошему обмену веществ, улучшают состояние нервной системы, волос и кожи.

В молочном жире есть и фосфолипиды, жирорастворимые витамины (А, Д, Е). Он лучше всего усваивается по сравнению с другими жирами, играет важную роль в клеточном обмене веществ, в образовании гормонов коры надпочечников, способствует усвоению кальция и жирорастворимых витаминов. В идеале должно быть так: чем больше молочных жиров — тем более густой и вкусный кефир.

Несмотря на то, что кефир с любой жирностью и калорийностью всё же является диетической пищей по сравнению со многими другими продуктами питания, жирность свыше 2,5% будет не лучшим выбором для людей, страдающих гастритом, атеросклерозом или ожирением.

Важна свежесть

Эффект кефира зависит в первую очередь от его свежести. Напиток, которому 1 сутки, имеет качества слабительного, 2 суток — наоборот, закрепляет. Трёхдневный не подходит тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кефир недельной давности может вызвать даже отравление.

Срок хранения кефира не должен превышать 5−7 суток. Обращайте внимание, сколько дней кефир находится на прилавке магазина. Зимой не берите тот, что простоял там больше 2 дней, летом и вовсе следует выбирать только свежий. Поэтому предпочтение, конечно, следует отдавать свежим отечественным продуктам, регулярно доставляемым с производства. У зарубежных продуктов сроки хранения могут доходить и до 10 суток в связи с необходимостью транспортировки. Такой продукт теряет свои полезные качества.