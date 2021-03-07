«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни

Lampa
Lampa
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Порталу lady.tut.by читательница рассказала о том, какие трудности в отношениях вызвало её нежелание иметь детей. Психолог прокомментировал ситуацию.

— Мне 34 года, замужем — год. Я переехала в другую страну 3 года назад ради мужа — до этого мы встречались полтора года на расстоянии. Мой муж у меня был моим первым мужчиной, то есть до этого у меня не было ни с кем серьёзных отношений. Мужу 43 года.

Недавно муж стал всё чаще говорить о том, что нам надо планировать ребёнка или хотя бы подумать об этом. А я никогда не хотела детей и понимаю, что и сейчас тоже не хочу.

Я раньше тоже задумалась об этом вопросе. Когда была помоложе, думала, что не хочу ребёнка, потому что у меня не было партнёра и работы, которая меня бы удовлетворяла.

Все 10 лет после окончания университета и до того, как я встретила своего будущего мужа, я занималась поисками себя — сменила много работ, ходила на различные курсы, даже занималась в театральной студии. Несколько лет назад я стала заниматься частным репетиторством по иностранному языку и поняла, что хочу развиваться в этом направлении. Не имея педагогического образования (по основному образованию я переводчик), стала постепенно нарабатывать опыт и даже смогла устроиться преподавателем иностранного языка в частные школы. Я планировала параллельно со своей основной работой выучиться заочно на преподавателя и постепенно перейти в эту сферу. Потом я встретила своего мужа и переехала в Австрию.

Тут я с самого первого месяца после переезда стала заниматься на интенсивных курсах немецкого языка, а год назад нашла небольшую подработку частным репетитором английского с детьми. Мне очень нравилось учиться и при этом подрабатывать — пусть я зарабатываю совсем небольшие по местным меркам деньги, но здорово, что я «при деле». После окончания языковых курсов я поступила в педагогическую школу и на данный момент обучаюсь, чтобы после работать учителем в школе. Я должна закончить обучение через 1,5 года. Мой муж знает, как для меня это важно и что дети в мои планы точно не входят.

Я никогда не скрывала, что не хочу их. Мои друзья и родственники говорили, что это потому, что я не встретила «своего» мужчину. А я думала, что со временем это желание само придёт, как и у всех. Причём у меня, как мне кажется, две проблемы: возможно, у меня так называемая токофобия — это когда сами мысли о беременности и рождении вызывают у меня панику, страх и приступы ужаса. Мне даже снятся кошмары, что я беременна или рожаю — я чувствую огромное облегчение, когда просыпаюсь!

«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни, Слуцк
Фото: pexels.com
Но даже представляя, что я избавлюсь от токофобии, что моя беременность пройдёт легко… Я в принципе не хочу ребёнка. И это моя вторая проблема. Я не хочу груза ответственности, связанного с рождением и воспитанием детей. Да и вообще, маленькие дети никогда не вызывали у меня умиления, мне никогда не хотелось взять на руки или потискать чужого ребёнка, а с детьми лет до 7−8 мне неинтересно общаться.

При этом я не считаю себя чайлдхейтером: я с уважением и спокойствием отношусь к чужим детям, они не вызывают у меня неприязни. При этом мне очень нравится преподавать и заниматься с детьми английским языком, и более того: я даже эмоционально привязалась к некоторым моим ученикам-школьникам. Просто воспитание ребёнка мне кажется очень ответственной и трудной задачей. И я знаю, что, теоретически, я бы смогла быть хорошей матерью, но я просто не хочу. Я не хочу портить своё здоровье, не хочу бессонных ночей, не хочу ограничений в плане поездок к себе на родину. Бабушек и дедушек рядом нет, а это значит, что на помощь по уходу за малышом рассчитывать не придётся.

Я по натуре сова и поздно ложусь спать, люблю заниматься фитнесом, долгие прогулки на свежем воздухе, люблю готовить и наслаждаться хорошей едой с бокалом вина. Перед сном я хочу почитать книгу или посмотреть фильм, а не читать на ночь сказку малышу и петь ему колыбельные. Даже моё хобби для меня интереснее: мне нравится изучать историю кино и я самосовершенствуюсь в этой теме, потихоньку пересматриваю много старых фильмов, слушаю подкасты о них или читаю критику.

Раньше я считала, что не хочу ребёнка, потому что не сделала карьеру, но сейчас я понимаю, что дело не в этом. Мой муж говорит, что у меня всё получится совмещать, а сейчас мне стоит морально начать готовиться к планированию ребёнка. Но мне кажется, что моя потребность — не в детях, а в самореализации, к тому же, как я уже писала, мне и без ребёнка было тяжело найти хорошую работу и самореализоваться.

Перед свадьбой я проговаривала с мужем свои страхи и рассказала о том, что не хочу ребёнка. На что мой муж сказал, чтобы я не переживала, со временем всё само придёт. Год спустя я заметила, что он стал тревожиться по этому вопросу, и я ещё раз проговорила с ним этот момент. На что мой муж сказал, что я хороший и добрый человек, люблю людей, а все хорошие женщины со временем хотят детей и что материнский инстинкт придёт со временем.

И вот прошёл ещё один год, но я по-прежнему не хочу детей. И тут мой муж стал нервничать и давить на меня: он говорит, что это ненормально. Мой муж очень хорошо меня понимает, и я считаю его своим лучшим другом. Но когда речь заходит о детях, он отказывается понимать и принимать эту ситуацию, а недавно эти разговоры стали вызывать у него откровенную агрессию и раздражение.

«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни, Слуцк
Фото: pexels.com
Он говорит, что наши «часики тикают», нам уже не 30 лет, решаться надо скорее. Причём на мой вопрос, зачем лично ему ребёнок, он говорит штампованные фразы типа «дети — это цветы жизни и плод любви, когда мы состаримся, дети будут результатом нашей жизни, так здорово иметь маленькую копию себя, без детей — жизнь неполноценна, семья без ребёнка — не семья» и т. д.

Мне почему-то кажется, что все эти причины — это борьба с экзистенциальными проблемами и невротические попытки как-то состояться. Мой муж мне часто говорит, что он несчастлив в работе и в карьере, поэтому мечтает о хорошей и крепкой семье. У него тут почти нет друзей, и все наши родственники в другой стране. Он считает, что семья — это его отдушина в этой нелёгкой жизни. Я со своей стороны его очень люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Чтобы мы были счастливы вместе.

Лично я считаю, что детей хотят от желания что-то передать или приумножить, а не потому, что «часики тикают». Я не считаю, что семья — это только о детях. Моё мнение: отношения (неважно, с детьми они или без) требуют постоянной работы, к тому же мы оба с мужем стали жить вместе довольно в зрелом возрасте, у него это также первый брак, и мы до сих пор притираемся друг к другу по некоторым вопросам. Когда я выходила замуж, то я видела нашу семью как партнёрский брак, где главное — общность интересов, взаимоподдержка, совместные путешествия, совместное развитие и удовольствия, спорт, фильмы и т. д.

Брак, в котором супругам комфортно в обществе друг друга и без детей. Как сейчас оказывается, у нас различные взгляды на брак… Мне кажется, муж до этого момента пребывал в иллюзии того, что я имею (или у меня появятся в будущем) те же желания, что и у него.

Я открыто спросила мужа, что будет, если я так и не захочу ребёнка, на что он говорит, что не хочет разрушать нашу семью, но считает, что своим отказом от рождения ребёнка я как бы забираю у него право на его счастье, и нам придётся расстаться, потому что он охладеет ко мне.

Пытаюсь себя успокоить тем, что, возможно, муж хочет ребёнка на сознательном уровне, а неосознанно — нет, и поэтому бессознательно выбрал себе жену, которая также не хочет детей? Ведь до меня у него уже были отношения с девушкой, которая также не хотела иметь ребёнка (расстались они по другой причине).

Я очень люблю своего мужа и понимаю, что такого замечательного человека уже не встречу, поэтому в последнее время я чувствую тревогу, что могу потерять своего мужа и нашу с ним пусть и маленькую, но все же семью. И к тому же со временем я стала ловить себя на мысли, что завидую бесплодным женщинам или женщинам, у которых был выкидыш, или женщинам, которым нельзя рожать по состоянию здоровья, так как у них нет этой тяжёлой дилеммы, рожать или не рожать. Я также думаю, что если бы сейчас случайно забеременела бы, то захотела бы сделать аборт или мечтала бы, чтобы случился выкидыш. Самой иногда страшно от таких мыслей.

Какие есть пути решения данной проблемы? Муж против усыновления или суррогатного материнства.

Виктория Сацевич, психолог «Центра успешных отношений»:

— Родить или не родить ребёнка — это свободный выбор каждой женщины. Во всяком случае так стало в мире с того самого момента, как в свободной продаже появились противозачаточные средства, что привело к сексуальной революции и контролю над процессом зачатия. У нас появилась возможность планировать, когда становиться мамой и становиться ли в принципе.

«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни, Слуцк
Фото: pexels.com
Однако тут есть несколько крайне важных моментов.

Во-первых, вы состоите в браке, и, значит, это уже вопрос не ваш личный, а отношений двух людей в паре. Ребёнок — это продолжение отношений, новый этап любви к близкому вам человеку. И в таком случае рождение ребёнка — это абсолютное принятие своего партнёра, подтверждение, что он — наилучший для вас из всех миллиардов мужчин, живущих на планете.

Через своего ребёнка мы передаём дальше самих себя и своего партнёра, продолжаем род, подтверждаем нашу ценность. Буквально транслируем: «Ты достоин жить и продолжаться!».

Родители действительно рады видеть, как ребёнок несёт в себе и мамины, и папины черты. Внешность, способности, особенности жестов и мимики. С такой задачей сам мужчина не может справиться. Только женщина в паре может сотворить такое чудо для них двоих, именно она отвечает за магию жизни.

Во-вторых, человек — это не только его мысли и знания. Это ещё и тело. Всё, что касается нашего тела, мы не всегда и далеко не всё можем осознать и проконтролировать. И оно живёт своей жизнью. Вы же не контролируете рост волос, работу коленного сустава, выработку гормонов и усвоение железа? И самое главное в этом то, что тело, очень мудрое и опытное, несёт в себе огромное количество информации, накопленной за тысячи лет эволюции. И никто не может заранее предсказать, как может произойти в вашем теле процесс зачатия ребёнка, беременность и роды. Это огромная тайна, над которой уже долгие годы бьются врачи.

А значит, почему вы уверены, что у вашей пары «забеременеть» и родить ребёнка получится легко и сразу? Даже проведение огромного количества исследований не может предсказать, насколько вы с мужем совместимы, насколько ваш организм готов к этому процессу. Не думали о том, что вы захотите, а может просто не получиться по физиологическим причинам. Как тогда будут развиваться ваши отношения с супругом?

И третий момент, психологический. В собственном личном опыте у вас, конечно, не может быть информации о том, как это — быть мамой. Как ощущать себя в этой роли не по внешним признакам (выспалась — не выспалась; посмотрела любимое старое кино — 105 раз посмотрела тот же самый мультик), а по внутренним субъективным переживаниям. Что это за чувство такое «материнство», чем откликается внутри женщины?

И вот что удивительно. Опыта материнства нет, а страх перед ним есть. Как вы думаете, можно ли бояться того, о чём не знаешь ничего, что не прочувствовал в личном опыте? Для меня это так же, как сказать: «Самый невкусный фрукт на земле — персик, я сама не ела, но соседи мне про него так рассказывали. И запах, и вкус, и в руке держать неприятно, ворсистый какой-то».

«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни, Слуцк
Фото: pexels.com
Значит, этот страх — это ваши воспоминания о собственном пережитом детском опыте. Что было такого в вашем детстве, что заставило отказаться от идеи стать мамой?

Говоря о своём муже, вы указываете: «Мне почему-то кажется, что все эти причины <завести ребёнка> - это борьба с экзистенциальными проблемами и невротические попытки как-то состояться». Как вы думаете, о его или о ваших невротичных аспектах вы говорите в этот момент? Ведь наши партнёры — наши зеркала. Только близкий человек всегда попадёт в самую болевую точку и укажет на неё.

Ответьте для себя честно на вопрос: «Что на самом деле стоит за моим нежеланием иметь ребёнка? Если бы я этим оберегала сама себя, то что бы это могло быть?»

Когда вы сможете честно ответить себе самой на эти вопросы, получится принять верное решение. Поработать над вопросами можно самостоятельно, а можно обратиться к специалисту. Сейчас есть замечательная возможность работать онлайн.

Важно понимать, что эта ситуация не случайно возникла в вашей жизни и не изменится сама по себе. Если сейчас вы сможете разобраться в себе и своих чувствах, то решение о ребёнке вы сможете принять с «открытыми глазами», понимая, какова истинная причина, которая стоит за вашим выбором.

Желаю вам счастья и внутренней гармонии, что бы вы ни решили.

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Инстаграм: https://www.instagram.com/tatsiana_slutsk

Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"

Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)

Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.

Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.

Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной

Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск

Телефон: +375 29 136 66 01

Инстаграм: https://www.instagram.com/losk_soligorsk

Шоколадные розы от CHOCOROSES

Сладкие, практичные и оригинальные букеты для Вас и Ваших близких.
Хватит выбрасывать деньги на ветер - дари съедобные цветы.
Принимаем крупные заказы для компаний.

Телефон: +375 29 919 24 85

Инстаграм: https://www.instagram.com/chocoroses/

Вконтакте: https://vk.com/chocoroses_soligorsk

Сертификат на услугу депиляции от @aza_sugar

Восковая и сахарная депиляция г.Слуцк
Решу проблему с вросшими волосками раз и навсегда.

Адрес: г. Слуцк ул. Гагарина, 3А (общежитие ДОССАФ).

Телефон: +375 29 284 92 41.

Инстаграм: https://www.instagram.com/aza_sugar/

Товары для рукоделия от магазина YARN

Все для вязания,вышивания и рукоделия.

Скидка 8 марта 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2 в ТЦ «Маяк» (3 этаж секция «Всё для дома»).

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 18.00, вс с 10.00 до 16.00

Телефон: 8029 177 53 30

Лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками!

vsenitki.by

 Магазин мужской одежды Still Man

Скидка 5%

Адрес: ТЦ Европарк, г. Слуцк, Улица 14 Партизан, 15/1 пом. 42

Инстаграм: www.instagram.com/still_man_slutsk

Телефон: 8029 779 96 83

 Салон красоты "Mon Ami"

Скидка 10% на стрижки, причёски, сложное окрашивание, маникюр, педикюр, макияж, брови

Адрес: ул. Социалистическая 144а (2 этаж)

Инстаграм: https://www.instagram.com/mon_ami__slutsk/

Телефон: 8 029 859 30 20, 8 029 139 30 20

Ремонт автомобилей

Скидка 10% на свои товары (розничная торговля запчастями) и услуги по ремонту автомобилей

Адрес: Слуцкий р-н., д.Малая Падерь, ул.Колхозная, д.75

Телефон: 801795 3 04 00, 8029 132 45 34, 8029 870 61 13

Магазин польской обуви "Биг Плюс"

Скидка 10% (не суммируется с другими скидками)

Адрес: г.Слуцк, ул. Парижской коммуны, 2Б

Инстаграм: https://www.instagram.com/magazin_bigplus/

ВКонтакте: https://vk.com/public_bigplus

Телефон: +375 (29) 749-28-62

Трикотажная Одежда Для Всей Семьи OGMA

Скидка: 7% на весь ассортимент магазина, а также на заказы в стиле Family look и на одежду для будущих и кормящих мам

Адрес: ТЦ «Южный» (улица Максима Богдановича, 54).

Контакты: +375 29 607 05 90.

Instagram: @ogma_plus.

Студия Красоты Black_white_slutsk

Скидка: маникюр/педикюр/окрашивание волос и уходовые процедуры за волосами — 5%, стрижки/причёски/макияж — 10%

Instagram: @black_white_slutsk

Уход За Кудрявыми Волосами От @Iasveta31169

Скидка: 7% на услуги «Прикорневой объём», «Карвинг» (крупные локоны), «Биозавивка», «Завивка для блондинок и мужчин»

Телефон: 8 029 331 84 68.

Instagram — здесь.

Салон «Диана»

Скидка: 15% на комплексное оформление свадьбы и церемонии обмена кольцами, дня рождения/ юбилея, корпоратива, а также на прокат платье и костюмов

Адрес: улица Ленина, 177 в «Дом быта» (2-й этаж, вход «Фотостудия»).

Контакты: +375 29 662 04 36.

Instagram: @diana_salon8.

Визажист И Бровист Юлия Макареня

Скидка: 20% - макияж любой сложности, коррекция и окрашивание бровей, долговременная укладка бровей, 15% - обучающие курсы

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 120 (средний подъезд, 2-й этаж).

Контакты: +375 25 949 76 60.

Instagram: makeup_makarona

Магазин Женской Обуви «Стрекоза»

Скидка: 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно

Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22

Адреса:

  • Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2-й этаж;
  • Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 2-й этаж

Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes

ВКонтакте

Молекулярное Восстановление Волос От Ники Алексеевой

Скидка: 20% на все услуги

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 164

Instagram: @nikki_alexeeva

Химчистка Мебели, Матрасов И Ковролина

Скидка: 10% на чистку мягкой мебели и салона авто (плюс бесплатная сушка салона в подарок)

Контакты: +375 44 460 76 35.

Instagram: @bytservis_slutsk

Магазин Мужской И Женской Одежды «Тандем»

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.

Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.

Instagram: @tandem_slutsk

 

Десерты Л.Е.Т.О

Скидка: 10%

Контакты: 8 029 691 79 63.

Instagram: @letocakeslutsk.

 

Клубника В Шоколаде Mis_sberry

Скидка: 15%

Контакты: 8 029 515 80 09.

Instagram: @mis_sberry

 

Сладкие Подарки От Bakery_slutsk

Скидка: 10% на десерты

Телефон: 8 029 796 64 72.

Instagram: @bakery_slutsk.

 

Магазин «БУТИК — МОДНОЕ МЕСТО»

Скидка: 10%

Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).

Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .

Instagram: @kengurenok_detki_stok

Эпиляция Системой Iplaser

Скидка: 5%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)

Контакты: + 375 29 808 08 90.

Instagram: @iplaser1.

Салон Красоты «Манхэттен»

Скидка: 10%

Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).

Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.

Instagram: @slutsk_manhattan.

Магазин Брендовой Одежды «МОМО»

Скидка: 7%

Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).

Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.

Instagram@magazinmomo.

Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

Контакты: + 375 29 622 24 99.

Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

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Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники

Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

Скидка: 10%

Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;

Instagram@pizza_art_slutsk

Sushi Slutsk

Скидка: 15%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

Скидка: 10%

  • Ремонт компьютеров, телефонов, настройка серверов, установка WINDOWS, восстановление данных и много другое. Весь список услуг смотрите здесь.

Сайт — compofmaster.by

Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.

Instagram: @compofmaster.

Цветы

Скидка: 10%

Instagram — @kvetki_slutsk;

Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;

Время работы: с 7 до 22 часов;

Телефон: (8029) 6 827 977.

Заборы Под Ключ «Уровень»

Скидка: 7%

  • Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
  • Металлопрофиль;
  • Сетка-рабица;
  • Ворота распашные, откатные, автоматика.

Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35

Сайт: https://заборыподключ.бел

Заборы, Ворота, Калитки От «ИССиС»

Скидка: 10%

Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.

Телефон: (8029) 172 27 28.

Строительные Материалы «Теплахата»

Скидка: 5%

  • фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
  • декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
  • гибкий камень;
  • плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;

Сайт: www.teplahata.by

Instagram — @teplahataby

Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.

Магазины «Еврооптика»

Скидка:10% на изготовление очков

  • Подбор и изготовление очков
  • продажа контактных линз
  • консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
  • ремонт очков в Слуцке

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача

Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)

Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00