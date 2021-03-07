«Муж довёл меня до того, что я завидую бесплодным женщинам и тем, кому нельзя рожать». История из жизни

Порталучитательница рассказала о том, какие трудности в отношениях вызвало её нежелание иметь детей. Психолог прокомментировал ситуацию.

— Мне 34 года, замужем — год. Я переехала в другую страну 3 года назад ради мужа — до этого мы встречались полтора года на расстоянии. Мой муж у меня был моим первым мужчиной, то есть до этого у меня не было ни с кем серьёзных отношений. Мужу 43 года.

Недавно муж стал всё чаще говорить о том, что нам надо планировать ребёнка или хотя бы подумать об этом. А я никогда не хотела детей и понимаю, что и сейчас тоже не хочу.

Я раньше тоже задумалась об этом вопросе. Когда была помоложе, думала, что не хочу ребёнка, потому что у меня не было партнёра и работы, которая меня бы удовлетворяла.

Все 10 лет после окончания университета и до того, как я встретила своего будущего мужа, я занималась поисками себя — сменила много работ, ходила на различные курсы, даже занималась в театральной студии. Несколько лет назад я стала заниматься частным репетиторством по иностранному языку и поняла, что хочу развиваться в этом направлении. Не имея педагогического образования (по основному образованию я переводчик), стала постепенно нарабатывать опыт и даже смогла устроиться преподавателем иностранного языка в частные школы. Я планировала параллельно со своей основной работой выучиться заочно на преподавателя и постепенно перейти в эту сферу. Потом я встретила своего мужа и переехала в Австрию.

Тут я с самого первого месяца после переезда стала заниматься на интенсивных курсах немецкого языка, а год назад нашла небольшую подработку частным репетитором английского с детьми. Мне очень нравилось учиться и при этом подрабатывать — пусть я зарабатываю совсем небольшие по местным меркам деньги, но здорово, что я «при деле». После окончания языковых курсов я поступила в педагогическую школу и на данный момент обучаюсь, чтобы после работать учителем в школе. Я должна закончить обучение через 1,5 года. Мой муж знает, как для меня это важно и что дети в мои планы точно не входят.

Я никогда не скрывала, что не хочу их. Мои друзья и родственники говорили, что это потому, что я не встретила «своего» мужчину. А я думала, что со временем это желание само придёт, как и у всех. Причём у меня, как мне кажется, две проблемы: возможно, у меня так называемая токофобия — это когда сами мысли о беременности и рождении вызывают у меня панику, страх и приступы ужаса. Мне даже снятся кошмары, что я беременна или рожаю — я чувствую огромное облегчение, когда просыпаюсь! Но даже представляя, что я избавлюсь от токофобии, что моя беременность пройдёт легко… Я в принципе не хочу ребёнка. И это моя вторая проблема. Я не хочу груза ответственности, связанного с рождением и воспитанием детей. Да и вообще, маленькие дети никогда не вызывали у меня умиления, мне никогда не хотелось взять на руки или потискать чужого ребёнка, а с детьми лет до 7−8 мне неинтересно общаться.

При этом я не считаю себя чайлдхейтером: я с уважением и спокойствием отношусь к чужим детям, они не вызывают у меня неприязни. При этом мне очень нравится преподавать и заниматься с детьми английским языком, и более того: я даже эмоционально привязалась к некоторым моим ученикам-школьникам. Просто воспитание ребёнка мне кажется очень ответственной и трудной задачей. И я знаю, что, теоретически, я бы смогла быть хорошей матерью, но я просто не хочу. Я не хочу портить своё здоровье, не хочу бессонных ночей, не хочу ограничений в плане поездок к себе на родину. Бабушек и дедушек рядом нет, а это значит, что на помощь по уходу за малышом рассчитывать не придётся.

Я по натуре сова и поздно ложусь спать, люблю заниматься фитнесом, долгие прогулки на свежем воздухе, люблю готовить и наслаждаться хорошей едой с бокалом вина. Перед сном я хочу почитать книгу или посмотреть фильм, а не читать на ночь сказку малышу и петь ему колыбельные. Даже моё хобби для меня интереснее: мне нравится изучать историю кино и я самосовершенствуюсь в этой теме, потихоньку пересматриваю много старых фильмов, слушаю подкасты о них или читаю критику.

Раньше я считала, что не хочу ребёнка, потому что не сделала карьеру, но сейчас я понимаю, что дело не в этом. Мой муж говорит, что у меня всё получится совмещать, а сейчас мне стоит морально начать готовиться к планированию ребёнка. Но мне кажется, что моя потребность — не в детях, а в самореализации, к тому же, как я уже писала, мне и без ребёнка было тяжело найти хорошую работу и самореализоваться.

Перед свадьбой я проговаривала с мужем свои страхи и рассказала о том, что не хочу ребёнка. На что мой муж сказал, чтобы я не переживала, со временем всё само придёт. Год спустя я заметила, что он стал тревожиться по этому вопросу, и я ещё раз проговорила с ним этот момент. На что мой муж сказал, что я хороший и добрый человек, люблю людей, а все хорошие женщины со временем хотят детей и что материнский инстинкт придёт со временем.

И вот прошёл ещё один год, но я по-прежнему не хочу детей. И тут мой муж стал нервничать и давить на меня: он говорит, что это ненормально. Мой муж очень хорошо меня понимает, и я считаю его своим лучшим другом. Но когда речь заходит о детях, он отказывается понимать и принимать эту ситуацию, а недавно эти разговоры стали вызывать у него откровенную агрессию и раздражение. Он говорит, что наши «часики тикают», нам уже не 30 лет, решаться надо скорее. Причём на мой вопрос, зачем лично ему ребёнок, он говорит штампованные фразы типа «дети — это цветы жизни и плод любви, когда мы состаримся, дети будут результатом нашей жизни, так здорово иметь маленькую копию себя, без детей — жизнь неполноценна, семья без ребёнка — не семья» и т. д.

Мне почему-то кажется, что все эти причины — это борьба с экзистенциальными проблемами и невротические попытки как-то состояться. Мой муж мне часто говорит, что он несчастлив в работе и в карьере, поэтому мечтает о хорошей и крепкой семье. У него тут почти нет друзей, и все наши родственники в другой стране. Он считает, что семья — это его отдушина в этой нелёгкой жизни. Я со своей стороны его очень люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Чтобы мы были счастливы вместе.

Лично я считаю, что детей хотят от желания что-то передать или приумножить, а не потому, что «часики тикают». Я не считаю, что семья — это только о детях. Моё мнение: отношения (неважно, с детьми они или без) требуют постоянной работы, к тому же мы оба с мужем стали жить вместе довольно в зрелом возрасте, у него это также первый брак, и мы до сих пор притираемся друг к другу по некоторым вопросам. Когда я выходила замуж, то я видела нашу семью как партнёрский брак, где главное — общность интересов, взаимоподдержка, совместные путешествия, совместное развитие и удовольствия, спорт, фильмы и т. д.

Брак, в котором супругам комфортно в обществе друг друга и без детей. Как сейчас оказывается, у нас различные взгляды на брак… Мне кажется, муж до этого момента пребывал в иллюзии того, что я имею (или у меня появятся в будущем) те же желания, что и у него.

Я открыто спросила мужа, что будет, если я так и не захочу ребёнка, на что он говорит, что не хочет разрушать нашу семью, но считает, что своим отказом от рождения ребёнка я как бы забираю у него право на его счастье, и нам придётся расстаться, потому что он охладеет ко мне.

Пытаюсь себя успокоить тем, что, возможно, муж хочет ребёнка на сознательном уровне, а неосознанно — нет, и поэтому бессознательно выбрал себе жену, которая также не хочет детей? Ведь до меня у него уже были отношения с девушкой, которая также не хотела иметь ребёнка (расстались они по другой причине).

Я очень люблю своего мужа и понимаю, что такого замечательного человека уже не встречу, поэтому в последнее время я чувствую тревогу, что могу потерять своего мужа и нашу с ним пусть и маленькую, но все же семью. И к тому же со временем я стала ловить себя на мысли, что завидую бесплодным женщинам или женщинам, у которых был выкидыш, или женщинам, которым нельзя рожать по состоянию здоровья, так как у них нет этой тяжёлой дилеммы, рожать или не рожать. Я также думаю, что если бы сейчас случайно забеременела бы, то захотела бы сделать аборт или мечтала бы, чтобы случился выкидыш. Самой иногда страшно от таких мыслей.

Какие есть пути решения данной проблемы? Муж против усыновления или суррогатного материнства.

Виктория Сацевич, психолог «Центра успешных отношений»:

— Родить или не родить ребёнка — это свободный выбор каждой женщины. Во всяком случае так стало в мире с того самого момента, как в свободной продаже появились противозачаточные средства, что привело к сексуальной революции и контролю над процессом зачатия. У нас появилась возможность планировать, когда становиться мамой и становиться ли в принципе. Однако тут есть несколько крайне важных моментов.

Во-первых, вы состоите в браке, и, значит, это уже вопрос не ваш личный, а отношений двух людей в паре. Ребёнок — это продолжение отношений, новый этап любви к близкому вам человеку. И в таком случае рождение ребёнка — это абсолютное принятие своего партнёра, подтверждение, что он — наилучший для вас из всех миллиардов мужчин, живущих на планете.

Через своего ребёнка мы передаём дальше самих себя и своего партнёра, продолжаем род, подтверждаем нашу ценность. Буквально транслируем: «Ты достоин жить и продолжаться!».

Родители действительно рады видеть, как ребёнок несёт в себе и мамины, и папины черты. Внешность, способности, особенности жестов и мимики. С такой задачей сам мужчина не может справиться. Только женщина в паре может сотворить такое чудо для них двоих, именно она отвечает за магию жизни.

Во-вторых, человек — это не только его мысли и знания. Это ещё и тело. Всё, что касается нашего тела, мы не всегда и далеко не всё можем осознать и проконтролировать. И оно живёт своей жизнью. Вы же не контролируете рост волос, работу коленного сустава, выработку гормонов и усвоение железа? И самое главное в этом то, что тело, очень мудрое и опытное, несёт в себе огромное количество информации, накопленной за тысячи лет эволюции. И никто не может заранее предсказать, как может произойти в вашем теле процесс зачатия ребёнка, беременность и роды. Это огромная тайна, над которой уже долгие годы бьются врачи.

А значит, почему вы уверены, что у вашей пары «забеременеть» и родить ребёнка получится легко и сразу? Даже проведение огромного количества исследований не может предсказать, насколько вы с мужем совместимы, насколько ваш организм готов к этому процессу. Не думали о том, что вы захотите, а может просто не получиться по физиологическим причинам. Как тогда будут развиваться ваши отношения с супругом?

И третий момент, психологический. В собственном личном опыте у вас, конечно, не может быть информации о том, как это — быть мамой. Как ощущать себя в этой роли не по внешним признакам (выспалась — не выспалась; посмотрела любимое старое кино — 105 раз посмотрела тот же самый мультик), а по внутренним субъективным переживаниям. Что это за чувство такое «материнство», чем откликается внутри женщины?

И вот что удивительно. Опыта материнства нет, а страх перед ним есть. Как вы думаете, можно ли бояться того, о чём не знаешь ничего, что не прочувствовал в личном опыте? Для меня это так же, как сказать: «Самый невкусный фрукт на земле — персик, я сама не ела, но соседи мне про него так рассказывали. И запах, и вкус, и в руке держать неприятно, ворсистый какой-то». Значит, этот страх — это ваши воспоминания о собственном пережитом детском опыте. Что было такого в вашем детстве, что заставило отказаться от идеи стать мамой?

Говоря о своём муже, вы указываете: «Мне почему-то кажется, что все эти причины <завести ребёнка> - это борьба с экзистенциальными проблемами и невротические попытки как-то состояться». Как вы думаете, о его или о ваших невротичных аспектах вы говорите в этот момент? Ведь наши партнёры — наши зеркала. Только близкий человек всегда попадёт в самую болевую точку и укажет на неё.

Ответьте для себя честно на вопрос: «Что на самом деле стоит за моим нежеланием иметь ребёнка? Если бы я этим оберегала сама себя, то что бы это могло быть?»

Когда вы сможете честно ответить себе самой на эти вопросы, получится принять верное решение. Поработать над вопросами можно самостоятельно, а можно обратиться к специалисту. Сейчас есть замечательная возможность работать онлайн.

Важно понимать, что эта ситуация не случайно возникла в вашей жизни и не изменится сама по себе. Если сейчас вы сможете разобраться в себе и своих чувствах, то решение о ребёнке вы сможете принять с «открытыми глазами», понимая, какова истинная причина, которая стоит за вашим выбором.

Желаю вам счастья и внутренней гармонии, что бы вы ни решили.