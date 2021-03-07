Слуцк, воскресенье, 7 марта, канун Международного женского дня. В зоомагазин заходит мужчина:

— Что вы можете предложить моей любимой?

— Вам для кошки или собаки? Есть игрушки, — говорит продавец с улыбкой.

— Для кошки. А сколько стоит самый дешёвый корм?

— 8 рублей за кг.

— Дорого… — говорит мужик и уходит.

«Не продешевите с любимыми, — подумала я, когда случайно услышала этот разговор. — Звучит как тост на 8 Марта. Пользуйтесь :)»

Ещё вопрос появился: 8 рублей за килограмм корма — это дорого?

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