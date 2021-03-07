В Индии отдадут под суд боевого петуха. Он смертельно ранил своего хозяина ножом

В штате Телангана перед судом предстанет боевой петух по кличке Раджа, который убил своего хозяина — 45-летнего Танугулу Сатиша.

Перед боем птица, к лапе которой было прикреплено 7-сантиметровое лезвие, попыталась вырваться из рук мужчины и случайно ранила его в пах. Сатиш скончался от потери крови, пишет «НОЖ».

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Раджу доставили в полицейский участок: там за ним присматривали и кормили. Некоторые журналисты написали, что петуха арестовали, но правоохранители опровергли эту информацию.

Петух будет находиться под присмотром полиции, пока его не отдадут под суд. На заседании должны будут решить дальнейшую судьбу птицы.