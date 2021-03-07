Топ-9 самых многообещающих сериалов этой весны (мнение магистра киноведения и режиссёра)

Никита Лаврецкий, магистр киноведения и режиссёр, выбрал самые многообещающие сериалы весны-2021. Выбрал именно девять, потому что ну, а зачем больше.

1. «Сокол и Зимний Солдат»

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Получив по наследству щит Капитана Америки после событий «Мстителей: Финала» (ха-ха, «финала»), супергерой Сокол объединяет усилия с освободившимся из-под гипноза супергероем Зимним Солдатом, чтобы — что бы вы думали? — конечно же, ловить недопойманных террористов из старой доброй восточноевропейской державы Соковия.

Если первый сериал из вселенной «Марвел» на канале Disney+ — сделанный с фантазией «ВандаВижен» — привносил в супергеройское кино чуточку чисто комиксовой вычурности, то «Сокол и Зимний Солдат» возвращается к лекалам блокбастеров, которыми зрителей пичкали всё последнее десятилетие. Увы, на этот раз осваивать 150-миллионный бюджет на драки, погони и шуточки категории «Б» будет даже не опытный голливудский режиссёр, а по какой-то туманной менеджерской логике — чисто телевизионная ремесленница Кари Скогланд. С другой стороны, блокбастеров «Марвел» не выходило в прокат целый год, так что и Сокол с Зимним Солдатом горячо приветствуются на домашних экранах.

2. «Невероятные»

Группа женщин-супергероинь объединяют усилия, чтобы бросить вызов элитам этого мира. Действие происходит в викторианской Англии, а главная героиня — ирландка-алкоголичка.

Сериал «Невероятные» — это первая сценарно-режиссёрская работа Джосса Уидона со времён сиквела «Мстителей» шестилетней давности, если только не учитывать его роль в досъёмках и перемонтаже «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Насилием над тем фильмом Уидон явно подпортил себе карму — некоторые актёры из тех съёмок успели обвинить его в яром непрофессионализме; с тех пор к ним присоединились и актёры из нескольких ранних проектов шоураннера («Баффи — истребительница вампиров», «Ангел»), в конце концов Уидону пришлось покинуть команду и своего нового детища «Невероятные» накануне премьеры.

В связи с такими обвинениями и поиссякшей за последние годы славой легко забыть, почему вообще Джосс Уидон когда-то числился культовой фигурой. Напомним: он мастер шутливых, но эмоционально точных диалогов; король хитросплетённых, но всегда лёгких и самоироничных жанровых сюжетов; лучше всего ему удаются бойкие женские персонажи. Очевидно, что и материал про викторианских супергероинь играет на всех его сильных сторонах.

3. «Мейр из Исттауна»

Женщина-полицейский из маленького пенсильванского городка (меланхоличная, как летний дождь, Кейт Уинслет) расследует убийство молодой девушки, параллельно пытаясь совладать со своей дочерью-тинейджером и требовательной матерью.

Телеканал HBO продолжает поставлять своей взрослой, в значительной степени женской аудитории кинематографический аналог качественного детективного чтива. Как ни удивительно, в отличие от «Большой маленькой лжи», «Острых предметов» и «Отыграть назад», «Мейр из Исттауна» не является литературной адаптацией — это оригинальный сценарий Брэда Ингелсби, молодого сценариста боевиков с Лиамом Нисоном и драм с алкоголиком Беном Аффлеком. Режиссёр у нового мини-сериала чуть посвежее — это автор «Охоты» Крэйг Зобел, да и в целом это тот случай, когда сам бренд телеканала обещает не подвести.

4. 8-й ежегодный оскаровский спешл передачи «О кино»

Одновременно с тем, как реальные голливудские церемонии награждения превращаются в жалкое карантинно-вебкамерное зрелище, сатира глитчевых, шизофренических оскаровских спешлов бесконечной постироничной передачи «О кино» становится всё актуальнее. Комики Тим Хайдекер и Грегг Туркингтон годами изображали на стриме максимально желчные, тщеславные версии самих себя и деконструировали мечты масс о голливудском лоске и мишуре, пока в конце концов не упёрлись в потолок, сложенный из собственных выдающихся комедийных достижений. Теперь, когда сами голливудские звёзды окончательно превратились в пародии на самих себя, у этого комедийного дуэта появился шанс выступить безжалостнее, чем когда-либо, и нанести конечный сатирический удар.

5. «Берег москитов»

Отец благополучного американского семейства (Джастин Теру из «Оставленных» снова на грани нервного срыва) разочаровывается в устройстве американского общества и не придумывает ничего гениальнее, чем эвакуировать свою семью на ПМЖ в латиноамериканскую глубинку. Увы, чем дальше, тем сильнее стирается грань между гениальностью и чистым безумием этого героя-изобретателя.

Сериал «Берег москитов» — это вторая экранизация одноимённого романа Пола Теру после фильма 1986 года с Харрисоном Фордом от режиссёра Питера Уира и сценариста Пола Шредера. Хорошие новости (кроме очевидного наблюдения, что романам экранизации в виде сериалов при прочих равных идут больше) состоят в том, что Джастин Теру (писатель Теру — его дядя) с Фордом вполне может конкурировать на равных; режиссёр Руперт Уаятт, хоть сам и не Уир, вполне способен делать памятное жанровое кино вроде «Восстания планеты обезьян» и «The Escapist». Плохая новость — сценарист Нил Кросс не просто не Пол Шредер, а горе-творец, который за несколько лет успел пройти путь от горячего многообещающего молодца (первые сезоны «Лютера») до откровенного бракодела (последние сезоны «Лютера», «Безжалостное солнце», «Сестра»). Впрочем, всегда можно надеяться на камбэк.

6. «Король шаманов»

«Взгляни вокруг, оглянись назад! Духи с тобой связаться хотят». Читатели-миллениалы сейчас пустили скупую слезу ностальгии и пропели (про себя или нет) следующие строчки из заставки аниме: «Мир не такой, каким кажется он. Чудесами каждый окружён!» Для этих читателей не нужно объяснять, почему новый аниме-сериал по «Королю шаманов» — важнейшее событие мировой культуры.

Для всех остальных можно пояснить, что «Король шаманов» — это без всяких поправок на давность лет увлекательнейшая манга в жанре боевого фэнтези для мальчиков. А новый сериал — это не просто дань ностальгии (впрочем, старые актёры-сэйю и исполнительница японских песен тоже вернутся), а попытка провести работу над ошибками, как сделали в последние годы авторы сериалов-ремейков «Цельнометаллический алхимик» и «Охотник х Охотник». Дело в том, что на момент выхода оригинального сериала манга «Король шаманов» не была закончена, а значит, история целиком, строго говоря, будет рассказана впервые только сейчас.

7. «Подземная железная дорога»

После победы на «Оскарах» (за лучший фильм и лучший сценарий) режиссёр «Лунного света» и экс-мамблкорщик Барри Дженкинс не придумал ничего лучше, чем сначала снять более-менее авторемейк своего главного фильма (как и «Лунный свет», картина «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — это слёзная мелодрама с социальным подтекстом), а потом взяться за жанр, к которому рано или поздно приходит каждый чернокожий постановщик в Голливуде, — исторической драме о рабстве в США.

Авторский сериал «Подземная железная дорога» расскажет об одноимённой сети укрытий и маршрутов, которыми пользовались беглые рабы до Гражданской войны, и, собственно, об одном таком побеге. Главного у Дженкинса не отнять — а именно поэтической манеры, отсылающей к творчеству американских мастеров от Дугласа Сирка до Терренса Малика.

8. «Ирландец Фрэнк»

32-летний Фрэнк — молодой музыкант (правда, ничего не играл вживую и не сочинял уже семь лет и пять месяцев) и убеждённый одинокий волк (живёт с мамой; с последней девушкой расстался, по совпадению, тоже семь лет и пять месяцев назад). Вместе с одним верным оруженосцем Фрэнк готовится нанести миру ответный удар, больше похожий на эпичный фейл в замедленной съёмке.

«Frank of Ireland» — новый британский ситком, созданный и сыгранной ирландскими братьями из знаменитой актёрской четы Глисонов (Донал знаменит ролями в «Звёздных войнах» и «Из машины»; у Брайана фильмография пока поскромнее, зато здесь он в главной роли). Авторы-актёры обещают совместить в этой истории о замедленном развитии драгоценную комбинацию из физической комедии и экзистенциальной драмы. Звучит, конечно, очень заманчиво.

9. «На этот раз с Аланом Партриджем»

В предыдущем сезоне новейшей инкарнации легендарного комедийного персонажа Алана Партриджа Стив Куган и соавторы начисто плевали на здравый смысл и человеческую логику в пользу абсолютной плотности абсурдистских гэгов. Каламбуры, двусмыслицы, физическая комедия и монтажные приколы в этом пародийном прямом эфире летели со скоростью автоматной очереди, однако мало какие из этих шуток вызывали искренний смех, а не чисто головное уважение.

Новый сезон передачи «This Time with Alan Partridge» выходит в эфир уже в посткоронавирусную эпоху плохих новостей, и, стало быть, её пародия на развлекательно-аналитический жанр выглядит более актуальной, чем когда-либо. Ведь чем грустнее положение дел за окном, тем смешнее звучат шутки из сериалов на домашнем экране.