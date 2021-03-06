Топ-3 причины, почему дети воруют. И что в таких случаях делать родителям

Ситуация, когда ребёнок взял что-то чужое, и даже не один раз, может коснуться любой семьи. Даже самой образцово-показательной. Детское воровство — далеко не всегда результат плохого воспитания. Чаще за этим поступком стоит психологическая травма, сигнал «мне плохо». Что делать, если ваш ребёнок украл? Как правильно с ним поговорить? Объясняет Наталья Скибская, психолог.

— Воришка в семье — это стыдно. Чаще всего родители реагируют на воровство ребёнка растерянностью, паникой и жгучим желанием наказать наглеца пожёстче. Им сложно даже разговаривать на эту тему. Голова пухнет от невесёлых мыслей: «Вот чего ему не хватало? У него же всё есть! В нашей семье воров никогда не было…». Зато детские психологи точно знают: каждый ребёнок хотя бы раз в жизни делал «это».

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Родители переживают случившееся как истинный ужас, криминал и «позор семьи». Хотя в большинстве случаев это далеко не так. Всё зависит от возраста ребёнка и от того, как взрослые отнесутся к эпизоду детского воровства. Особенно если это случилось впервые.

Осознание того, что такое «моё» и «чужое», приходит к детям после 3-х лет и даже позже, после 5-ти. Вам ведь не придёт в голову вести в полицию двухлетнего малыша, который без спросу взял машинку в общей песочнице? Неприятно, но не более того. Это не кража. Или пятилетняя девочка, подарившая подружке мамино колье. Она искренне хотела сделать приятное и не помышляла о плохом. Аналогичный мотив был у ребёнка и в следующей истории, которую хотелось бы рассказать.

Полине 5 лет. После того, как мама повторно вышла замуж, девочка часто ощущала себя одинокой. Она очень обрадовалась, когда соседская девочка предложила ей свою дружбу. Однажды, решив отблагодарить новую подружку, Полинка подарила ей фарфоровую уточку из коллекции новой маминой свекрови. Ни о каком воровстве ребёнок даже не помышлял. Мама отнеслась к ситуации с пониманием: уточку с извинениями вернули, а вот бабушка… Прошло уже 10 лет, но она до сих пор нет-нет да и напомнит Полине о её «страшном грехе». К слову, стоила уточка сущие копейки и никакой особой ценности не представляла.

Психологи считают проблему детского воровства малоизученной, но сходятся во мнении, что всё зависит от семьи. Точнее, от декларируемых в ней ценностей, отношений и воспитания. Ребёнку важно вовремя объяснить разницу между понятиями «чужое» и «наше», научить сопереживать, и лучше всего — на личном примере родителей. Если они перманентно заняты, им не до собственного ребёнка, он неизбежно будет искать себе утешение в другой среде. И ради принятия в ней пойдёт на многое, даже на воровство.

Психологи выделяют 3 причины подобного поведения:

1. Желание завладеть понравившейся вещицей, напрочь отключающее голос совести.

Пример из жизни. Кирилл, 6 лет. Мальчика отправляли в первый класс папа и мачеха, мама была в запое. Через неделю позвонила учительница и сообщила: у них ЧП. У Стасика пропала очень дорогая игрушка, робот-трансформер. Он оставил его в личном шкафчике, а утром не нашёл. Сын состоятельных и строгих родителей, он очень переживал, ведь робот был долгожданным подарком к школе.

Одноклассники по секрету рассказали классной, что игрушку взял Кирилл. Педагог поступила мудро: не стала публично уличать мальчика в воровстве, тем более что робота при нём не нашли. Обсудила ситуацию с родителями, попросила их поискать игрушку дома. И трансформер нашёлся далеко под диваном. Папа и тётя Оля, мачеха, очень переживали, но держались как кремень, разбора полётов никто не устраивал.

А классная каждое утро говорила детям: «Как было бы здорово, если бы робот нашёлся! Стасик бы так не переживал. Если кто-то случайно взял игрушку, можно просто принести и незаметно оставить её вот на этой полочке». И однажды робот вернулся. Кирилл сам его вернул, не выдержал мук собственной совести… Учительница и дети дружно порадовались, и всё обошлось. Мальчик, проживавший с пьющей мамой, просто не справился со своим желанием иметь удивительную игрушку. У него таких никогда не было. Как и карманных денег.

2. Реакция на психологическую травму.

Если ребёнок был замечен на воровстве денег у родных или у людей, вхожих в родительский дом, это всегда серьёзный «звоночек». Чаще всего на этом ловят младших школьников или подростков, но «ноги» у проблемы могут расти из раннего детства.

Подобные кражи — реакция на травмирующие жизненные обстоятельства. В таких семьях часто царит атмосфера эмоциональной отстранённости. Ребёнок буквально кожей ощущает отчуждённость между родителями. Или пережил их развод, или в семье появился младший и любимый ребёнок. Старшему транслируют «холод», он не чувствует, что его любят. Интересно, что в общении с окружающими такой ребёнок открыт и очень доброжелателен. Он часто готов поделиться с ними своими проблемами и интересами. Ведь дома до него никому нет дела. Родителей его поведение только злит, они ждут, чтобы ребёнок «покаялся», а уж потом — мамина и папина любовь.

Вот ещё одна история. У 8-летней Риты есть младший брат, всеобщий любимец. Мама и папа заметили пропажу вещей своего младшего сына. Оказалось, Рита их прятала и даже выбрасывала, потому что её явно обделяли родительской любовью в пользу малыша. Училась она неплохо, но близких друзей в школе не было. Дома её ждал только любимый старый кот, в обнимку с которым она часто плакала. Всему виной стала ревность к брату и откровенная холодность её родителей. 3. Плохо развитые представления о нравственности и пробелы в воспитании

Часто у мелких воришек недоразвита воля. Они берут чужое, понимая, что так нельзя, не в силах отказаться от «зацепившей» вещицы. Но есть дети, берущие чужое, не задумываясь ни о последствиях, ни о чувствах владельца. И это результат глубокого пробела в воспитании. Таким детям с раннего возраста никто не объяснял, что такое чужие вещи, не обращал их внимание на душевную боль другого человека, лишившегося своих вещей. Но даже если ребёнок взял чужое, потому что просто захотелось, выволочку устраивать не надо. Однажды 8-летний Павлик был пойман сторожем на воровстве яблок в колхозном саду. Мудрый старик не повёл мальчика домой за ухо, а спокойно сказал: «Надо было просто попросить, я бы тебя сам угостил!».

Узнали, что ваш ребёнок украл?

Важно обращать внимание ребёнка на необходимость нести ответственность за свой поступок, на возможность исправить ситуацию. Дайте детям возможность искупить свою вину и почувствовать облегчение. Шоковая терапия в духе «Неси туда, где взял, и не смей возвращаться с ворованным!» оставляет ребёнка один на один со своим горем и муками совести. Таким образом родители словно отрекаются от него, ведь они «хорошие», а он — «плохой». Вместо желания исправиться и раскаяния это может вызвать лишь отчаяние и попытку оставить всё как есть. Или поступить ещё хуже. Ведь безысходность, помноженная на отчаяние, губительна для детской души. И рана в ней может не затянуться никогда.

Если ребёнок не был пойман с поличным, не торопитесь его обвинять. Будьте бережными, ведь перед вами — ваш ребёнок, а не враг. Физическое наказание лишь ожесточит сына или дочь. Лучше помочь исправить положение, разделить с ним (ней) нелёгкую ношу ответственности. Это внушит ребёнку уверенность, что он тоже имеет право на поддержку, что мама и папа не бросят его в беде.

Побеседуйте с ребёнком и постарайтесь понять его мотивы. А затем нужно вернуть чужую вещь владельцу. Не надо заставлять ребёнка делать это самому, лучше пойти вместе с ним.

Лучшая профилактика детского воровства — доверительные отношения между ребёнком и его родителями. Делитесь с ним собственными переживаниями, собственным детским опытом. На фоне взрослых проблем сложности ребёнка могут показаться мелкими и не стоящими внимания. А для него они насущны и порой вызывают чувство безысходности. Поэтому так важно оставлять детям путь к отступлению. Пусть они знают, что всегда могут рассчитывать на ваше сочувствие и помощь.