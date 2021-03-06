«Прошёл уже год после расставания, а я не могу спокойно жить и строить новые отношения». Почему так и что с этим делать

Как справиться с травмой, которую наносит расставание после долгих отношений, и начать жить дальше, если бывшая больше не хочет тебя знать? Мужчина в своём письме рассказалсвою историю болезненного расставания.

— Эта история началась очень давно, ещё в студенческие годы. На первом курсе я познакомился с девушкой, чей взгляд невозможно забыть. Мы подружились, и спустя некоторое время я начал проникаться симпатией к ней. Но, к сожалению, она стала встречаться с другим парнем.

Помню, что на тот момент не расстроился слишком сильно, решил, что не судьба. Постарался поддерживать с ней дружеские отношения и убеждал себя, что чувств уже не осталось. Оказалось, я сильно ошибался.

Спустя некоторое время она рассталась со своим ухажёром — точную причину уже и не помню. Этот человек совершил много ошибок, после которых мало кто прощает. Через месяц-другой после их расставания я начал замечать, что она смотрит на меня как-то иначе. Не описать этот взгляд, но, увидев его, каждый бы понял, как ему повезло.

Но я боялся сделать шаг навстречу, потому что не был уверен в её чувствах. И боялся, что я буду всего лишь «затычкой» для той внутренней пустоты, которая образовалась после прошлых отношений. Всё, что у нас было на тот момент, — бесконечные переписки и разговоры. Помню, что уже в этот момент понял, как сильно привязан к ней: с ума сходил и не мог уснуть, пока не поговорим.

Но в какой-то момент она исчезла: просто перестала выходить на связь и отвечать на мои сообщения. В жизни у меня всякое бывало, я попадал в разные ситуации, но так плохо мне ещё не было. Не мог ничем заниматься, волновался, что у неё проблемы, недоумевал, что могло произойти.

Она вышла на связь только спустя месяц: после долгих попыток выйти на разговор удалось от неё услышать, что переписки ей надоели. Она не понимает, какое место она занимает в моей жизни, девушка она мне или нет. Я чувствовал себя полным идиотом. Но после моих долгих извинений мы наконец начали встречаться. Позже я ушёл в армию, где уже твёрдо решил, что остаток своей жизни проведу с ней, что хочу воспитать наших детей, состариться вдвоём. После армии думал сразу сделать ей предложение, но меня остановило моё финансовое положение. Дело в том, что своё детство я провёл в стеснённых условиях и никак не хотел такой участи для своей супруги и детей.

Решил отложить свадьбу и сосредоточиться на заработке денег для покупки квартиры. Шло время, мы ссорились по мелочам, мирились, но меня всё больше и больше тяготила эта ситуация: в силу больших нагрузок на работе, постоянных командировок, я всё реже к ней приезжал. Я начал замечать, что и ей тяжело: сказывается усталость от неопределённости наших отношений. Но каждый раз в ответ на моё предложение обсудить, что её тяготит, она отвечала: «Всё нормально».

Всё закончилось в один момент, причём как раз в то время, когда я наладил своё финансовое положение и был готов сделать то, что так давно планировал. Я пригласил её на свой день рождения, где и планировал предложить пожениться. Получил отказ…

Дальше — больше. Через пару дней, когда я написал ей, что возвращаюсь из командировки и хотел бы увидеться, прочитал: «Я иду на день рождения коллеги к нему домой». Я дико обиделся: значит, приехать на мой день рождения она не хочет. А вот пойти домой к чужому человеку — это нормально. Я сказал, что у меня есть вопросы ко всей этой ситуации и к тому, что она едет домой к постороннему мужчине. Ответ был короткий: «И что?».

Завязался конфликт, во время которого она вспомнила все свои обиды, главная из которых, как я понял, — что я не сделал ей предложение после армии. Не дав мне объясниться, она заблокировала меня во всех соцсетях. После этого мне просто снесло крышу. Я пытался всеми способами связаться с ней, писал с разных почт, чтобы она ответила хоть где-то, пробовал связаться с её матерью (надеялся на совет) — везде была лишь тишина. Пытался встретиться с ней, а в итоге нарвался на её родителей, которые наорали на меня и просто выставили за дверь.

После этого она мне позвонила и потребовала оставить её в покое. Сравнивала меня с каким-то мужчиной (понятно, не в мою пользу), намекала на новые отношения. Я не хотел в это верить. Продолжал писать ей на почту и отправлять цветы к праздникам. Никакой реакции…

И вот прошёл почти год. Но я по-прежнему чувствую себя абсолютно опустошённым. Мне всё безразлично, и ничего не хочется. Не могу строить новые отношения, говорить какой-то девушке, что люблю её и хочу провести с ней жизнь, потому что это будет высшей формой лицемерия. Больше не верю в любовь и в то, что отношения могут быть счастливыми. И не знаю, что с этим делать.

Янина Коновко, психолог «Центра успешных отношений»:

— Ваше письмо пронизано глубокими и очень разносторонними чувствами: от нежной любви до тоски, безразличия, разочарования. Период после расставания с любимым человеком всегда сложный. Это время трансформации себя, своих планов на жизнь, понимания женщин.

Многих интересует не только то, как пережить разрыв долгих отношений, но и сколько времени на это потребуется. Каждый индивидуален, каждый переживает этот непростой период по-своему. Интенсивность и продолжительность переживаний напрямую зависят от сочетания следующих факторов:

тип нервной системы;

обстоятельства, сопутствующие расставанию;

желание и усилия, которые вы прилагаете к тому, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Считается, что на полное восстановление после разрыва требуется от нескольких месяцев до года.

Из письма не совсем ясен ваш запрос — чего именно вы сейчас хотите.

Но я могу дать несколько рекомендаций, которые точно не причинят вам вреда:

Примите произошедшую ситуацию и свои эмоции. Не лучшим решением будет наблюдать за жизнью девушки в интернете, пытаться связаться, пересматривать фотографии. Чем меньше стимулов для воспоминаний — тем лучше. Сконцентрируйтесь на заботе о себе: подумайте, что вы можете сделать для себя (уделить внимание здоровью, физической форме, внешнему виду, пространству, которое окружает). Поддержка близких. Не отказывайтесь от помощи родных и друзей (и просите сами), ведь развлечения в кругу любящих людей — отличный способ почувствовать себя лучше. Найдите внутренний ресурс. Уйдите от образа жертвы и ожиданий, что кто-то должен сделать вас счастливым. Перестаньте искать любовь где-то ещё, ведь главный человек в вашей жизни — вы сами. Станьте генератором позитивных эмоций для самого себя. Найдите то, чем вам нравится заниматься, то, что будет вас развивать, делать увереннее и счастливее. Не пытайтесь заглушить тоску едой, стимуляторами и алкоголем. Это не только не принесёт желаемого облегчения, но и нанесёт серьёзный ущерб в виде выброса гормонов стресса, физиологической зависимости и лишнего веса.

Если собственные попытки справиться с ситуацией не приносят ощутимого результата, лучше обратиться к специалисту. Переживание разрыва любовных отношений часто состоит из тех же этапов, что и реакция на утрату близкого человека: